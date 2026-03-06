Durante esta semana las selecciones masculinas y femenina de Chile han estado compitiendo por uno de los tres boletos disponibles para el Mundial de Hockey 2026, donde “Las Diablas” llevan una brillante campaña con tres triunfos ante Suiza, Australia y Francia posicionándose en el primer lugar de su grupo.

La selección femenina está a un paso de asegurar un cupo directo al Mundial que se disputará en Bélgica y Países Bajos donde ahora su próximo rival es el combinado de Japón, a quienes se enfrentarán este sábado 7 de marzo.

¿Dónde ver el partido de Chile vs. Japón?

El duelo programado para este sábado a las 20:15 horas. El encuentro, al igual que todos los partidos de Chile en el certamen, podrá verse por la señal 2 del 13, T13 En Vivo y las plataformas digitales del canal, con los relatos de Fabián Astudillo y Camilo Bravo.

El resultado que necesitan Las Diablas para ir al próximo mundial

Las chilenas llegan en una posición privilegiada: si vencen a Japón, clasificarán de inmediato al Mundial y disputarán la final del torneo el domingo 8 de marzo a las 20:15 horas.

En caso de caer, aún tendrán una última oportunidad de obtener el cupo mundialista en el partido por el tercer lugar, donde enfrentarían a la selección perdedora del duelo entre Irlanda y Australia, programado para el domingo a las 18:00 horas.

¿Cómo le ha ido a Los Diablos?

A diferencia del equipo femenino, la escuadra masculina sumó tres empates frente a Gales, Escocia y Francia, resultados que los dejaron en el cuarto lugar de su grupo y fuera de la lucha por la clasificación. Por ello, este viernes se medirán ante Canadá para disputar los puestos del 5° al 8° puesto.

Publicidad