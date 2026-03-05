Una buena noticia se conoció este jueves para los amantes de las artes marciales mixtas de nuestro país. Esto porque se confirmó el regreso al octágono más famoso del mundo de Ignacio ‘La Jaula’ Bahamondes (17-6).

El chileno tuvo su último combate en la pelea coestelar de UFC: Baku, celebrada en junio de 2025, contienda donde cayó por decisión unánime ante el local Rafael Fiziev, cortando así una racha de tres victorias que lo habían dejado dentro del top 15 del peso ligero.

A casi ocho meses de esa última pelea, el peleador nacional volverá a ser protagonista en un evento de MMA. Esta vez enfrentará al también azerí Tofiq Musayev, peleador de 36 años que posee un récord de 22-6.

Fecha del regreso de Ignacio Bahamondes a UFC

No habrá que esperar tanto para ser testigos del regreso de ‘Nacho’. El chileno buscará meterse nuevamente dentro del top 15 de las 155 libras el próximo 28 de marzo en el evento UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer , a celebrarse en el Climate Pledge Arena de la ciudad de Seattle.

Además de la pelea estelar entre Israel Adesanya y Joe Pyfer, otras contiendas que se llevarán a cabo en esta jornada son Alexa Grasso contra Maycee Barber y Navajo Stirling frente a Bruno Lopes, entre otros.

El evento está pactado para iniciar cerca de las 18:00 horas de Chile y, de momento, se desconoce si el nacional será parte de la cartelera preliminar o estelar del evento de MMA. De todas formas, todo el evento podrá verse en Paramount+.

¿Quién es Tofiq Musayev?

Musayev llegó a UFC con un gran currículum, con 22 victorias —18 de ellas por KO— y solo 6 derrotas en su haber. Además, compitió antes de llegar a la compañía en la reconocida empresa Bellator MMA.

Su última pelea en UFC se celebró el mismo 21 de junio del 2025, contienda donde cayó derrotado ante Myktybek Orolbai por sumisión.

