Alberth “La Jaulita” Bahamondes es el hermano menor de Ignacio “La Jaula” Bahamondes, un joven de 17 años que también es peleador nacional y asume con naturalidad un apellido pesado, pero deja claro que hoy su nombre ya empieza a tener vida propia.

En entrevista con Redgol, al analizar su presente, La Jaulita es claro y optimista. “Gracias a Dios mi carrera no ha sido de muchos bajos, más de altos”, afirma, destacando que su camino va en rumbo al éxito y sueña con llegar a la UFC.

Mucho tiempo fue identificado como “el hermano de…”, pero esta etiqueta comienza a quedar atrás. “La gente ya no me está conociendo como el hermano de Ignacio, sino como La Jaulita, como el peleador chileno que está cumpliendo”, señala, marcando un punto clave en su desarrollo profesional.

Eso sí, el proceso no ha sido sencillo. “Cuando dicen Bahamondes nos meten a los dos en el mismo saco”, reconoce, recordando situaciones incomodas. “Ha ido cambiando, pero me molestaba cuando decían ‘quiero una foto con el hermano del Jaula’, porque yo tengo mi nombre”.

Ignacio “La Jaula” Bahamondes ya triunfa en la UFC y su hermano quiere seguir sus pasos

Identidad, comparaciones y sueños

A pesar de las comparaciones con su hermano mayor, sabe que esto también lo ha ayudado. “Siempre me ha motivado que me comparen con Ignacio, me da fuerzas para seguir haciendo mi propio nombre, aparte mi hermano viene haciendo las cosas increíble”, asegura, valorando su nivel y tomándolo como inspiración.

Publicidad

Publicidad

Dentro del octágono, La Jaulita también marca diferencias claras. “Yo soy más de buscar la finalización altiro, sí o sí. Ignacio trabaja un poco más las peleas”, explica, dejando claro su estilo agresivo.

ver también ¿UFC vuelve a Chile? La frase de Ignacio Bahamondes que ilusiona a todo el país

Con la mirada en el futuro, La Jaulita no esconde su ambición. “En un futuro cercano de 2 o 3 años, espero llegar a la UFC. En un futuro lejanos quiero tener mi propio gimnasio y una clínica para deportistas”, proyecta, mientras deja claro que “si te gusta esto debes amarlo con todo”. Alberth Bahamondes ya no solo acompaña una historia, sino que está construyendo la suya.