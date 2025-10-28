Un tremendo golpe se acaba de conocer este martes con respecto a UFC. La mayor empresa de artes marciales mixtas del planeta, que durante años fue transmitida a través de los canales de Disney como ESPN y la app Disney+, tendrá un nuevo hogar en América Latina, incluyendo Chile.

A través de redes sociales se anunció que, a partir de enero de 2026, todos los eventos de UFC se transmitirán en exclusiva por la aplicación, Paramount+ , la plataforma que se convierte en el nuevo epicentro de la acción de la principal organización de MMA del mundo.

El acuerdo, según se dio a conocer, tendrá una duración de siete años, comenzando el 2026 e incluye un total de 13 eventos numerados y 30 UFC Fight Nights anuales, todos disponibles en vivo y sin costos adicionales para los suscriptores de Paramount+ en la región.

ver también ¿Vuelve la Jaula? Ignacio Bahamondes le pone fecha a su próxima pelea en el UFC

Aunque la noticia sorprendió a los fanáticos latinoamericanos, en agosto pasado ya se había confirmado que Paramount+ sería el hogar exclusivo de UFC, eso sí, en Estados Unidos, trato que comenzará desde el mismo 2026.

De esta manera, los fanáticos chilenos que quieran seguir la acción de la “Jaula” Bahamondes y del resto de los peleadores de UFC deberán hacerlo a partir del 1 de enero mediante una suscripción a Paramount+.

Publicidad

Publicidad

Actualmente, Paramount+ ofrece dos planes, uno mensual a un costo de $4.299 y uno anual, previo pago de $38.490 (equivalente a $3.208 mensuales).

¿Llegará la UFC a la TV abierta en Chile?

El hecho de que Paramount sea actualmente dueña del canal CHV en Chile ha generado especulaciones entre los fanáticos sobre la posible transmisión de UFC por TV abierta, tal como ocurrió años atrás con la WWE, por ejemplo.

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación de que los combates lleguen a la televisión tradicional en América Latina.

Publicidad