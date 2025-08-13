¡Confirmado! UFC celebra el “Día de la Independencia” de EE.UU. con un evento sin precedentes

Donald Trump sabe hacer ruido. El actual presidente de los Estados Unidos siempre ha mezclado la política con el espectáculo y semanas atrás había anunciado la realización de un evento de artes marciales mixtas en nada más y nada menos que la Casa Blanca.

Tras semanas sin conocer más detalles de esta llamativa idea, ahora fue el turno de Dana White, rostro principal de la organización de UFC, quien confirmó la celebración de una velada en la mítica casa presidencial y gubernamental de los Estados Unidos , pero no solo eso, también en una importante fecha para el país norteamericano, ya que se realizaría justamente el próximo 4 de julio de 2026.

“Sin duda va a suceder. Piénsenlo: en el 250º aniversario de los Estados Unidos de América, la UFC se transmitirá en vivo por CBS desde el jardín sur de la Casa Blanca” , le dijo White a la agencia AP en los últimos días.

ver también El sueño de UFC debe esperar: Christopher Tanke Ewert cae en el Dana White’s Contender Series

De acuerdo a medios internacionales, el director ejecutivo de UFC tiene previsto viajar a Washington el 28 de agosto próximo para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su hija, Ivanka, para conocer detalles sobre la logística de la cartelera propuesta para el 4 de julio del próximo año en la Casa Blanca.

La Casa Blanca acogerá un evento de UFC el 2026. (Foto: Elaborado con IA Gemini)

Los próximos eventos de UFC en el 2025

Sin considerar los DWCS donde participó recientemente el “Tanke” Ewert, este 2025 restan diez shows de UFC, tres de ellos numerados, UFC 319, 320 y 321 , respectivamente. Conoce todos los detalles, a continuación.

Publicidad

Publicidad