Catastrófica. Esa palabra define la campaña de Colo Colo en 2025, porque se quedó sin ganar ningún título en el año de su centenario.

Los albos fueron eliminados de la Copa Libertadores, Copa Chile, además, perdieron la final de la Supercopa ante Universidad de Chile y no tienen chances en la Liga de Primera. Patético.

Pero eso no es todo, por ahora se están quedan afuera de clasificación a competencia internacional para 2026, por lo que de la mano de Fernando Ortiz deben remontar en el tramo final.

Colo Colo jugará amistosos en el receso

El primer desafío grande que tiene Colo Colo es este viernes, cuando reciba a Deportes Iquique en el estadio Monumental en partido pendiente, el que debe ganar para acercarse a Cobresal.

Luego de ello habrá un largo receso por la realización del Mundial Sub 20, tiempo que ocupará Ortiz para realizar una especie de intertemporada y jugar partidos amistosos, para que los futbolistas entiendan su idea.

Fernando Ortiz tiene mucho trabajo en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

El primer duelo preparativo será en los semana inicial de octubre, donde se medirá con Deportes Temuco en la Región de La Araucanía, según dio a conocer radio ADN.

Luego, los albos viajarán más al sur para chocar con Deportes Puerto Montt el 8 de octubre y así medirse ante el líder de la Segunda División.

Colo Colo aprovechará el tiempo libre para aceitar la idea de Fernando Ortiz y al menos clasificar a la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Deportes Iquique?

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.