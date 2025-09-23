Colo Colo se alista para recibir millones gracias a Brayan Cortés: “El equipo se siente seguro…”

Uno de los jugadores que marcó polémica en 2025 en Colo Colo fue Brayan Cortés, quien se despidió a finales de la temporada pasada, se quedó e igual terminó yéndose a Peñarol.

El arquero tuvo una mala campaña en el primer semestre y terminó saliendo al cuadro charrúa a mediados de año, porque el Manya lo contrató en calidad de cedido.

Pese a que en Colo Colo no anduvo en Uruguay el Indio levantó su nivel, porque se transformó en figura y titular de Peñarol.

Peñarol se quiere quedar con Brayan Cortés

El buen rendimiento de Cortés genera los elogios del dirigente de Peñarol Jorge Nirenberg, quien en radio ADN alabó al chileno y dijo que esperan quedarse con sus servicios de forma definitiva.

“Brayan Cortés cayó muy bien en el plantel de Peñarol. La verdad que parece uno más, como si estuviera hace años en el club. Eso se lo ganó por su forma de ser, muy amable con la gente”, dijo el directivo.

“Después tuvo unos partidos muy interesantes, con más de una, dos o tres atajadas de esas que dices que son gol y sin embargo él tapó pelotas muy importantes. La gente está muy contenta con él y el equipo se siente seguro teniendo a Brayan en el arco”, agregó.

Brayan Cortés en peñarol. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Peñarol tiene que pagar cerca de 1.4 millones de dólares a Colo Colo si se quiere quedar con su carta, situación que analizó Nirenberg.

“Seguramente si Brayan mantiene su nivel, que esperemos que sí, el hecho de poder tener la opción de compra se acerca más a una posibilidad. También la parte económica jugará lo suyo en su momento. Lógicamente que el arco es algo diferente, porque en Peñarol tienes que tener por lo menos dos arqueros de jerarquía”, cerró.

