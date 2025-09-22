Todavía no termina la aciaga temporada 2025 para Colo Colo, donde vive una campaña a nivel local e internacional para el olvido, y de manera inesperada está a punto de asegurar su primera incorporación para el próximo año.

Es que pase lo que pase con el técnico argentino Fernando Ortiz, desde la dirigencia de Blanco y Negro existe un acuerdo que les permitiría poder tener un nuevo integrante en su plantel con miras a un 2026 donde no saben si jugarán copas internacionales.

ver también Increíble, pero cierto: Fernando Ortiz llegó recién y empieza a jugarse su continuidad en Colo Colo

El primer “refuerzo” de Colo Colo para 2026

La información es dada a conocer por el medio partidario DaleAlbo, y ella indica que uno de sus 11 futbolistas que el club envió a préstamo para la presente temporada, está a dos partidos de renovar automáticamente su vínculo con el Cacique.

El futbolista al que hace referencia la publicación es el delantero argentino Matías Moya, quien si durante la actual Liga de Primera “juega el 50% de los partidos con Deportes Iquique, extiende automáticamente su contrato con Colo Colo por un año más, es decir, hasta diciembre de 2026“.

La información agrega que “no hay ninguna opción de renovar la cesión” en los Dragones Celestes, y que si sólo se toma en cuenta el torneo nacional, está a dos juegos de cumplir con la cláusula, aunque si se consideran todas las competencias, jugó 21 de 39 encuentros posibles.

Matías Moya, puede pasar de Deportes Iquique a Colo Colo en 2026 (Photosport)

Publicidad

Publicidad

Los números del argentino en Iquique

Entre Liga de Primera, Copa Chile y Sudamericana, Matías Moya lleva hasta el momento un total de 864 minutos en cancha durante 21 juegos, en los que no anotó goles, realizó una asistencia y recibió tres tarjetas amarillas.