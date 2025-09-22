Es tendencia:
Colo Colo

La insólita cláusula que le permite a Colo Colo asegurar su primer “refuerzo” para 2026

Uno de sus futbolistas que partió a préstamo este 2025 está a dos juegos de firmar su permanencia para la próxima temporada.

Por Alfonso Zúñiga

Todavía no termina la aciaga temporada 2025 para Colo Colo, donde vive una campaña a nivel local e internacional para el olvido, y de manera inesperada está a punto de asegurar su primera incorporación para el próximo año.

Es que pase lo que pase con el técnico argentino Fernando Ortiz, desde la dirigencia de Blanco y Negro existe un acuerdo que les permitiría poder tener un nuevo integrante en su plantel con miras a un 2026 donde no saben si jugarán copas internacionales.

El primer “refuerzo” de Colo Colo para 2026

La información es dada a conocer por el medio partidario DaleAlbo, y ella indica que uno de sus 11 futbolistas que el club envió a préstamo para la presente temporada, está a dos partidos de renovar automáticamente su vínculo con el Cacique.

El futbolista al que hace referencia la publicación es el delantero argentino Matías Moya, quien si durante la actual Liga de Primerajuega el 50% de los partidos con Deportes Iquique, extiende automáticamente su contrato con Colo Colo por un año más, es decir, hasta diciembre de 2026“.

La información agrega que “no hay ninguna opción de renovar la cesión” en los Dragones Celestes, y que si sólo se toma en cuenta el torneo nacional, está a dos juegos de cumplir con la cláusula, aunque si se consideran todas las competencias, jugó 21 de 39 encuentros posibles.

Matías Moya, puede pasar de Deportes Iquique a Colo Colo en 2026 (Photosport)

Matías Moya, puede pasar de Deportes Iquique a Colo Colo en 2026 (Photosport)

Los números del argentino en Iquique

Entre Liga de Primera, Copa Chile y Sudamericana, Matías Moya lleva hasta el momento un total de 864 minutos en cancha durante 21 juegos, en los que no anotó goles, realizó una asistencia y recibió tres tarjetas amarillas.

