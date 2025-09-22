Colo Colo se mentaliza para el partido pendiente por la Liga de Primera ante Deportes Iquique. Fernando Ortiz comenzó con el pie izquierdo su proceso tras caer por 3-0 ante la U en la Supercopa. Por lo que ya no queda margen de error.

El “Tano” llegó con el objetivo de clasificar a torneos internaciones, y hasta el momento el Cacique está a siete puntos para recién alcanzar a Cobresal y meterse en la Copa Sudamericana.

ver también Contra las cuerdas: Salomón Rodríguez a nada de obligar a Colo Colo a pagar otra millonada

Por lo mismo, se hace una obligación sumar este viernes frente a los dragones celestes. Un duelo que podría condicionar el futuro de Salomón Rodríguez. El delantero charrúa asoma como titular ante la lesión de Javier Correa. Pero dicho encuentro podría incluso marcar su permanencia en el Monumental.

Es que el refuerzo que costó 1,2 millones de dólares y que llegó a principio de año con Jorge Almirón, ahora está cercano a renovar automáticamente su vínculo. Sin embargo, esto podría cambiar en las próximas horas.

¿Qué pasó con Salomón Rodríguez?

El delantero uruguayo llegó como el gran referente en ataque y con el objetivo de reemplazar a Guillermo Paiva. En el papel, Salomón Rodríguez asomaba como el acompañante ideal para Javier Correa.

Sin embargo, la irregularidad y la falta de gol, al igual que todo el plantel, lo fue alejando del equipo titular. Así las cosas, ahora se discute si logrará completar la cláusula de minutaje para extender su vínculo en el Cacique.

Publicidad

Publicidad

ver también El gran dolor de cabeza de Fernando Ortiz: La extensa lista de bajas de Colo Colo ante Iquique

Lo que para tranquilidad de los hinchas albos, explicó con peras y manzanas Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada. “Teníamos entendido que se compro la totalidad del pase, pero Aníbal Mosa planteó que Salomón aún no le compran el otro 50% del pase del delantero. Si se llega a una cantidad de minutos, será automático. Pero a mi me dicen que le falta bastante. Incluso no estaba tan cerca como lo fue Arturo Vidal”, detalló el reportero.

Por lo mismo, el comunicador deslizó que este miércoles en la reunión de directorio de ByN se abordará el tema de la renovación de Salomón y podría definir si se pagarán los restantes 1,2 millones de dólares por el resto de la carta del delantero.

Publicidad