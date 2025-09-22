Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Caso Salomón Rodríguez: Pagaron US$ 1,2 millones y ahora Colo Colo define su continuidad en reunión clave

El futuro de Salomón Rodríguez podría definirse está semana. El uruguayo no convence y el viernes tendrá una nueva revancha ante Iquique.

Por Felipe Pavez Farías

Salomón se juega sus últimas cartas en Colo Colo
© DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILESalomón se juega sus últimas cartas en Colo Colo

Colo Colo se mentaliza para el partido pendiente por la Liga de Primera ante Deportes Iquique. Fernando Ortiz comenzó con el pie izquierdo su proceso tras caer por 3-0 ante la U en la Supercopa. Por lo que ya no queda margen de error. 

El “Tano” llegó con el objetivo de clasificar a torneos internaciones, y hasta el momento el Cacique está a siete puntos para recién alcanzar a Cobresal y meterse en la Copa Sudamericana. 

Contra las cuerdas: Salomón Rodríguez a nada de obligar a Colo Colo a pagar otra millonada

ver también

Contra las cuerdas: Salomón Rodríguez a nada de obligar a Colo Colo a pagar otra millonada

Por lo mismo, se hace una obligación sumar este viernes frente a los dragones celestes. Un duelo que podría condicionar el futuro de Salomón Rodríguez. El delantero charrúa asoma como titular ante la lesión de Javier Correa. Pero dicho encuentro podría incluso marcar su permanencia en el Monumental. 

Es que el refuerzo que costó 1,2 millones de dólares y que llegó a principio de año con Jorge Almirón, ahora está cercano a renovar automáticamente su vínculo. Sin embargo, esto podría cambiar en las próximas horas.

¿Qué pasó con Salomón Rodríguez?

El delantero uruguayo llegó como el gran referente en ataque y con el objetivo de reemplazar a Guillermo Paiva. En el papel, Salomón Rodríguez asomaba como el acompañante ideal para Javier Correa. 

Sin embargo, la irregularidad y la falta de gol, al igual que todo el plantel, lo fue alejando del equipo titular. Así las cosas, ahora se discute si logrará completar la cláusula de minutaje para extender su vínculo en el Cacique. 

Publicidad
El gran dolor de cabeza de Fernando Ortiz: La extensa lista de bajas de Colo Colo ante Iquique

ver también

El gran dolor de cabeza de Fernando Ortiz: La extensa lista de bajas de Colo Colo ante Iquique

Lo que para tranquilidad de los hinchas albos, explicó con peras y manzanas Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada. “Teníamos entendido que se compro la totalidad del pase, pero Aníbal Mosa planteó que Salomón aún no le compran el otro 50% del pase del delantero. Si se llega a una cantidad de minutos, será automático. Pero a mi me dicen que le falta bastante. Incluso no estaba tan cerca como lo fue Arturo Vidal”, detalló el reportero. 

Por lo mismo, el comunicador deslizó que este miércoles en la reunión de directorio de ByN se abordará el tema de la renovación de Salomón y podría definir si se pagarán los restantes 1,2 millones de dólares por el resto de la carta del delantero. 

Publicidad
Lee también
Los jugadores de la U que brillaron en show de artista urbano
U de Chile

Los jugadores de la U que brillaron en show de artista urbano

Los premios que aseguran Garin y Soto en el CH de Buenos Aires
Tenis

Los premios que aseguran Garin y Soto en el CH de Buenos Aires

Las dos grandes preocupaciones de Borghi para la U vs Alianza Lima
U de Chile

Las dos grandes preocupaciones de Borghi para la U vs Alianza Lima

Delegación Presidencial castiga a Colo Colo tras muerte de hincha
Colo Colo

Delegación Presidencial castiga a Colo Colo tras muerte de hincha

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo