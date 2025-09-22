Colo Colo vuelve a la cancha en medio de la pausa del fútbol chileno por el Mundial Sub 20. Los albos deben ponerse al día en la Liga de Primera ante Deportes Iquique este viernes en el Monumental.

Una tarea nada sencilla para su DT, Fernando Ortiz, quien se comienza a jugar no solo su futuro, también el del club que ahora está lejos de puestos de copas internacionales.

Pero el próximo partido ante los Dragones Celestes tiene al argentino en un dilema que, seguramente, no lo deja dormir tranquilamente, puesto que el club tiene una extensa lista de bajas, principalmente por lesiones.

ver también Increíble, pero cierto: Fernando Ortiz llegó recién y empieza a jugarse su continuidad en Colo Colo

Colo Colo es un hospital antes de recibir a Deportes Iquique

El Cacique recibe a Deportes Iquique en el Estadio Monumental con la necesidad imperiosa de los tres puntos. Está en el octavo puesto con 31 puntos, y no tiene que perder la pisada para ir a copas internacionales el 2026.

Pero muchas veces las malas noticias no vienen de a una. En total son siete los jugadores que no pueden estar ante los de Fernando Díaz este viernes en Macul.

ver también Récord histórico: Lucas Cepeda hace gozar a Colo Colo en el mercado de fichajes

Por un lado está Alan Saldivia, quien sufre una pubalgia que lo sacó de circulación hace varias semanas, pero se encuentra en rehabilitación.

Publicidad

Publicidad

Por otro está Alexander Oroz, que sufrió la rotura del tendón del bíceps femoral que requirió de una operación. Hoy, al igual que el uruguayo, está en etapa de rehabilitación kinésica.

En tanto, Óscar Opazo se lesionó los meniscos de su rodilla derecha, también fue operado y se encuentra con sus compañeros en etapa de rehabilitación kinésica. A ellos también se suman las dudas por Jonathan Villagra, tras su traumatismo encéfalo craneano, y Javier Correa, que tiene un desgarro para el que esperarán hasta último momento.

Fernando Ortiz tiene un partido clave ante Deportes Iquique este viernes. Foto: Andrés Pina/Photosport.

Publicidad

Publicidad

Suspensiones y el Mundial Sub 20 complican también a Ortiz

Pero no solo las operaciones y las lesiones complican a Colo Colo de cara al duelo con Iquique. Las suspensiones como el Mundial Sub 20 también se suman al extenso listado albo.

El primero de ellos es Sebastián Vegas, quien fue expulsado en la Supercopa ante Universidad de Chile y deberá pagar en el partido pendiente de la Liga de Primera. A él se suma Esteban Pavez, quien también está suspendido, pero por acumulación de tarjetas.

Por esta acción, Sebastián Vegas fue expulsado en la Supercopa cuya pena tiene que pagar ante Deportes Iquique. Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Mientras que por la Copa del Mundo juvenil son bajas Francisco Marchant y Nicolás Suárez, quienes están a disposición de Nicolás Córdova para el debut ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.