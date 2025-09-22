El sábado comienza el Mundial Sub 20. Ese día, la selección chilena que dirige Nicolás Córdova jugará contra Nueva Zelanda, una ocasión en la que jóvenes valores pueden ir emergiendo para luego saltar a la adulta.

El entrenador tiene claro lo que quiere de su plantel: futbolistas que se atrevan a pasarse rivales y no sean robots que tengan un chip por lo que hayan entrenado en los días previos.

“Lo que nosotros estamos tratando de buscar en este proceso es que el jugador sea autónomo en su toma de decisiones y no sea direccionado por nosotros”, manifestó en charla con Claudio Borghi en el podscat Picado TV.

Agregó Córdova que es fundamental que piensen siempre “en espacios coherentes, que es lo que van a tener el día del partido. Necesitamos jugadores que se queden con la pelota, que se atrevan a pasarse a alguien cuando la situación lo amerite”.

Nico Córdova no quiere jugadores tan mecanizados

La importancia de ser un futbolista creativo

Córdova agrega que si bien la pelota, el jugador debe “controlar en función de lo que está percibiendo” y no de lo que se haya mecanizado tanto en las prácticas.

“Eso de manera analítica no lo puedes hacer, no tienes la percepción de lo que te pasa alrededor. Es necesario crear contextos de juego que sean reales el día del partido, donde tengas jugadores por todos lados”, señala.

Luego indica que ha ido variando el sistema de entrenamiento en el último tiempo. “No entrenar a dos toques o de estaca a estaca, una metodología que antes funcionó, pero hoy si no entiendes los espacios y el juego, no puedes jugar”, señala.

Esto debido a que “cada vez se reducen más los espacios, las velocidades están más altas pues no existe el jugador trotón de la mitad de la cancha para cuando tengamos la pelota. Ese ya no juega”.

Señala que este trabajo es una constante en todas las selecciones de Chile. “Esto lo entrenamos desde la Sub 13, aunque a esa categoría se le enfatiza un poco más la técnica aún”, dice el Nico.

Finaliza diciendo que “en Mundiales y alto rendimiento se juega entre 25 y 30 metros entre centrales y centrales. El juego se direcciona hacia los costados. Si un equipo presiona a la salida del área rival, el central está en la mitad de la cancha”.