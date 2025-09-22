Chile tiene un lindo desafío como local al ser el anfitrión de la Copa del Mundo Sub 20. Para no perderse ningún detalle del torneo juvenil, te contamos qué canales darán la competición.

Los dirigidos por Nicolás Córdova afinan los últimos detalles para lo que será su participación en la cita planetaria. Ante el mal momento de La Roja adulta, los juveniles nacionales tienen la oportunidad de mostrarse para ser parte del recambio en la selección.

¿Qué canales darán el Mundial Sub 20 de Chile?

El torneo juvenil que se jugará en Chile será llevado a la pantalla por Chilevisión en TV abierta y DSports en el cable. Además, la competición podrá ser vista también por las plataformas online de CHV y el streaming DGO.

¿Cuándo comienza la Copa del Mundo Sub 20?

La competición iniciará este sábado 27 de septiembre. Ese mismo día, Chile hará su debut ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional a las 20:00 horas.

La presión del local

Chile a nivel general no pasa por un buen momento, por lo que esta participación de La Roja Sub 20 en una Copa del Mundo despierta gran ilusión. Los dirigidos por Nicolás Córdova llevan un largo proceso, por lo que se espera que puedan demostrar el trabajo en el terreno de juego.

Si bien La Roja ya estaba clasificada a la cita planetaria, disputó el último Sudamericano Sub 20 para agarrar el rodaje necesario de cara a la competición. Los resultados no fueron del todo buenos, por lo que en el Mundial tendrán que mejorar la imagen.

Chile integra el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. La Roja comienza este sábado 27 de septiembre la ilusión de sacar a flote a una nueva generación que le entregue muchas alegrías al fútbol chileno.