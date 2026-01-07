Es tendencia:
Minuto a minuto: Chile vs Marruecos por la fecha 2 del Mundial de la Kings League

El equipo nacional ya sumó sus primeros puntos en el debut ante Países Bajos y ahora va por uno de rivales más fuertes del torneo.

Por Felipe Pavez Farías

Chile va por su segundo triunfo en la Kings League
La selección chilena enfrenta un nuevo desafío en el Mundial de la Kings League. Tras el triunfo ante Países Bajos, ahora el elenco nacional se mide ante Marruecos por la segunda fecha del torneo. 

El equipo que tiene como capitán a Arturo Vidal se enfrenta ante los africanos que vienen de superar a Colombia por 5-3. Ahora de momento la Roja se ubica tercera en el grupo A. ¿El motivo? En el primer turno Colombia superó a Países Bajos por 7-2.

Por la diferencia de goles, el equipo nacional está tercero. Pero un triunfo podría dejarlo como único líder. Sigue todos los detalles del encuentro de está tarde con el marcador minuto a minuto de Redgol. 

Sigue el MINUTO A MINUTO de Chile vs. Marruecos por el Mundial de la Kings League 2026

¡La figura de la Roja!

¿Cuál es el equipo de Chile?

Aún no se confirma el equipo titular para este miércoles. Sin embargo, el cuerpo técnico dirigido por Ignacio González cuenta con jugadores de experiencia para medirse ante Marruecos.

Entre los experimentados figuran Mathias Vidangossy, Matías Donoso, Ezequiel Luna, Christian Vilches e Ignacio Herrera.

¿Qué pasa con Arturo Vidal?

El King está en plena pretemporada con Colo Colo. Por lo que no pudo asistir al Mundial de la Kings League que se disputa en Brasil. Ahora el capitán de la Roja recalcó que seguirá todos los detalles y comentará en vivo el duelo ante Marruecos.

¡Plantel completo!

La Roja llega con todo el plantel disponible al encuentro de está tarde. En la primera fecha por el Grupo A igualó 3-3 con Países Bajos. Sin embargo, se quedó con el triunfo por la tanda de shootout. El portero Matías Herrera fue determinante en el arco y hoy será titular nuevamente.

¡Comienza la transmisión!

¡Hola queridos Redgoler@s! Parte una nueva transmisión del Mundial de la Kings League y este miércoles la selección chilena se enfrenta a uno de los candidatos como Marruecos.

