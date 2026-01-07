La selección chilena enfrenta un nuevo desafío en el Mundial de la Kings League. Tras el triunfo ante Países Bajos, ahora el elenco nacional se mide ante Marruecos por la segunda fecha del torneo.

El equipo que tiene como capitán a Arturo Vidal se enfrenta ante los africanos que vienen de superar a Colombia por 5-3. Ahora de momento la Roja se ubica tercera en el grupo A. ¿El motivo? En el primer turno Colombia superó a Países Bajos por 7-2.

Por la diferencia de goles, el equipo nacional está tercero. Pero un triunfo podría dejarlo como único líder. Sigue todos los detalles del encuentro de está tarde con el marcador minuto a minuto de Redgol.

Sigue el MINUTO A MINUTO de Chile vs. Marruecos por el Mundial de la Kings League 2026