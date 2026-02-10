Chile fue la gran sorpresa del Mundial de la Kings League. El equipo comandado por Arturo Vidal y Shelao la rompió en la edición 2026 de la cita planetaria y, contra todo pronóstico, logró meterse en la gran final del certamen.

La Roja dejó en el camino a potencias como Marruecos, Alemania y España, para finalmente caer en el duelo decisivo ante Brasil, combinado que se coronó bicampeón de la competición, eso sí, la actuación nacional dejó una imagen más que positiva.

El rendimiento del equipo chileno dio que hablar, sobre todo porque el país no tenía demasiada experiencia en el formato y apenas contaba con un representante estable en el circuito Kings League: Mathías Vidangossy. El exfutbolista profesional, que desde 2024 había vestido las camisetas de Real Titán y Aniquiladores, era hasta ahora el único chileno con recorrido en la competencia creada por Gerard Piqué.

Mathías Vidangossy y Matías Herrera tienen nuevo equipo en la Kings League

Ese escenario cambió con el inicio del “mercato” de la Kings League para la nueva temporada. En medio de los movimientos y anuncios oficiales, se confirmó que Vidangossy tendrá un nuevo coterráneo en la liga: el arquero de la selección chilena y una de las grandes figuras del Mundial, Matías Herrera, ex Palestino.

Pero eso no es todo. Tanto Vidangossy como Herrera fueron oficializados como nuevos jugadores del elenco participante en la Américas Kings League, Raniza FC , cuadro equipo que tiene como presidenta a la influencer mexicana Alana Flores y que busca dar un salto de calidad en la próxima campaña.

Ambas figuras nacionales fueron presentadas a través de las redes sociales de la Kings League, junto con ser calificadas como “bombazos” se informaron sus nuevos valores de mercado en este torneo. Por un lado, el mundialista en Canadá llega con una valoración de 94 millones, mientras que Herrera, quien debutará en la competencia, lo hace con un valor de 72 millones.

De esta forma, Chile no solo dejó huella en el Mundial, sino que también comienza a ganar terreno en la estructura estable del torneo, ahora con dos nombres que prometen seguir dando que hablar en el universo de la Kings League.