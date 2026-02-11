Es tendencia:
Copa Libertadores

“Es un mentiroso, insoportable”: relator de ESPN destroza a arrquero boliviano de escuela Lampe

El relator Germán Sosa se molestó por el tiempo que hacía el meta Rodrigo Banegas en el duelo de Libertadores entre Táçhira y The Strongest.

Por Felipe Escobillana

El meta Banegas fue criticado duramente en ESPN
En Copa Libertadores siempre los equipos buscan sacar hasta la más mínima ventaja. Eso ocurrió en el duelo entre Táchira y The Strongest, en el que el meta del visitante Rodrigo Banegas se cansó de hacer tiempo.

Eso sacó de quicio a Germán Sosa, relator de ESPN, que le dedicó fuertes palabras por el teatro que realizó constantemente. “Quiero que pierdan estos equipos, que ganen los que juegan”, manifestó.

“No me importa si se defienden o atacan, pero juegan con lo que tienen. No que fingen, esto es un espanto verdadero. No me gusta esto. Lo digo ahora, pobre Banegas, le toca a él, pero pasa en todo el fútbol”, agregó.

“Es un mentiroso” dijo el periodista de ESPN

Cuando volvió a hacer tiempo en un partido que se definió en lanzamientos penales a favor del Táchira, explotó. “Eso es insoportable, indefendible. Es un mentiroso Banegas. Y todos los que hacen eso”, manifestó.

Entendía que “no tiene nada” por lo que “no me gusta el equipo que no quiera jugar. Que pase si se defiende, pero antes después de un golp se paraban y decían pégame más fuerte”.

Sabe que este comportamiento “lo hacen muchos equipos, el fútbol así se afea, y si eres hincha dirás qué me importa porque quiero que mi equipo gane”.

Finalmente, le dio un repaso al meta del The Strongest: “La ficción de Banegas, no tiene nada después de haberse tirado”.

El deseo del relator se cumplió, debido a que el elenco altiplánico quedó eliminado y Banegas no atajó ningún penal en la tanda definitoria.

