En Copa Libertadores siempre los equipos buscan sacar hasta la más mínima ventaja. Eso ocurrió en el duelo entre Táchira y The Strongest, en el que el meta del visitante Rodrigo Banegas se cansó de hacer tiempo.

Eso sacó de quicio a Germán Sosa, relator de ESPN, que le dedicó fuertes palabras por el teatro que realizó constantemente. “Quiero que pierdan estos equipos, que ganen los que juegan”, manifestó.

“No me importa si se defienden o atacan, pero juegan con lo que tienen. No que fingen, esto es un espanto verdadero. No me gusta esto. Lo digo ahora, pobre Banegas, le toca a él, pero pasa en todo el fútbol”, agregó.

Rodrigo Banegas fue criticado en ESPN

“Es un mentiroso” dijo el periodista de ESPN

Cuando volvió a hacer tiempo en un partido que se definió en lanzamientos penales a favor del Táchira, explotó. “Eso es insoportable, indefendible. Es un mentiroso Banegas. Y todos los que hacen eso”, manifestó.

Entendía que “no tiene nada” por lo que “no me gusta el equipo que no quiera jugar. Que pase si se defiende, pero antes después de un golp se paraban y decían pégame más fuerte”.

Publicidad

Publicidad

ver también Copa Libertadores en su esplendor: arquero del Táchira es doble héroe

Sabe que este comportamiento “lo hacen muchos equipos, el fútbol así se afea, y si eres hincha dirás qué me importa porque quiero que mi equipo gane”.

Finalmente, le dio un repaso al meta del The Strongest: “La ficción de Banegas, no tiene nada después de haberse tirado”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El deseo del relator se cumplió, debido a que el elenco altiplánico quedó eliminado y Banegas no atajó ningún penal en la tanda definitoria.