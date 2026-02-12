Alianza Lima de Pablo Guede y Esteban Pavez sufrió el primer fracaso del año en la Copa Libertadores. Esto fue usado por Néstor Raúl Gorosito para cobrarse una pequeña revancha.

Los Íntimos disputaron la fase 1 del torneo de clubes más importante de América, pero fueron sorprendidos por el humilde 2 de Mayo de Paraguay y quedaron eliminados de la competición. Esto significó un duro golpe para uno de los grandes del continente.

La burla de Gorosito

Alianza Lima apostó en este 2026 por Pablo Guede, técnico muy recordado en Chile por su paso por Colo Colo y Palestino. De hecho, el DT se llevó a su proyecto a Esteban Pavez, quien se lesionó en la ida ante el club guaraní.

Luego de caer 1-0 en Paraguay, los Íntimos no fueron capaces de remontar la llave como local y solo igualaron 1-1 en Lima, con lo cual quedaron fuera y sumaron su primer fracaso de la temporada. Esto fue aprovechado por un viejo conocido del club.

Néstor Raúl Gorosito dirigió a Alianza Lima durante el 2025, donde hizo una gran campaña a nivel internacional. Eliminó a Boca Juniors en la Copa Libertadores y llegó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero fue eliminado ante Universidad de Chile. A nivel local, a Pipo no le fue bien y la dirigencia no le renovó.

Gorosito no quedó muy contento con su salida de los Íntimos y una vez que se materializó la eliminación de los peruanos, subió un emoji de una oreja a la red social X. Esta publicación fue interpretada como una burla por no haberle renovado a quien logró que el equipo fuera competitivo a nivel internacional.

Pipo Gorosito no se las llevó gratis. Si bien algunos hinchas le pedían volver a Alianza Lima, otros le recordaron que por su culpa no clasificó de forma directa a los grupos y debieron partir en la fase 1. Lo cierto, es que los Íntimos de Pablo Guede y Esteban Pavez se hunden en las críticas.