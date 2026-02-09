Colo Colo vive una temporada llena de cambios donde se ha despedido de numerosas figuras, entre ellas Esteban Pavez, el capitán de la escuadra, quien se marchó a la liga peruana sumándose a Alianza Lima. Sin embargo, dejó su marca en los años junto al Cacique y un jugador revela el impacto que tuvo en su carrera.

Nicolás Suárez hizo la pretemporada con los albos, pero no fue considerado por Fernando Ortiz, por lo que salió a préstamo a Deportes Copiapó. En conversación con AS se sinceró sobre su salida del club, pero además, se refirió al apoyo de Pavez durante su etapa en el club.

Nicolás Suárez lanza potente comentario sobre Esteban Pavez

El defensa de 20 años reveló que durante su etapa en Colo Colo recibía consejos del ex capitán albo.

“Desde el día 1 que llegue a ese camarín, siempre fue un siete conmigo y con todos, siempre preocupado de mi crecimiento personal. Era una persona súper preocupada por toda la gente del club. Además, su forma de entrenar nos contagiaba a todos”.

Asimismo, sobre su salida comentó que fue difícil. “Ya que fue el club que me vio crecer desde los 11 años y me dio mis primeras herramientas para formarme como jugador, pero a la vez estoy muy esperanzado y con muchas ganas de enfrentar este nuevo desafío”.

En la misma línea, el jugador revela que le gustaría volver a los albos y poder jugar. “A corto plazo, el sueño que tengo es crecer aún más como jugador, para cuando me toque volver a Colo Colo estar preparado y poder tener un lugar. Mediante eso, se podrán ir abriendo más puertas.

También es optimista sobre su llegada de Deportes Copiapó en calidad de préstamo. “Me lo tomo con mucha responsabilidad, porque siento que es una oportunidad para crecer en el profesionalismo y pulirme aún más como jugador, ya que se necesita de minutos para que eso ocurra”.

“Sumar la mayor cantidad de minutos, y en base a eso, consolidarme con un lugar en Copiapó. Y a nivel grupal, el equipo está preparado y con muchas ganas de conseguir el ascenso, ese es nuestro primer objetivo”.