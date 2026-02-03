Colo Colo sigue haciendo noticia en este mercado de fichajes de cara a la temporada 2026. Además de la búsqueda del ansiado sexto refuerzo para potenciar el mediocampo, en el Monumental también las despedidas están a la orden del día.

Esto lo decimos porque en las últimas horas se oficializado el adiós de Nicolás Suárez, defensor de 20 años que deja el club para partir a préstamo a Deportes Copiapó.

Pese a que el jugador inicio la pretemporada 2026 con los albos, no pudo convencer a Fernando Ortiz de pelear aunque sea un puesto en su equipo, razón por la cual fue enviado a la B para que pueda sumar minutos.

Nicolás Suárez deja Colo Colo

Por medio de sus redes sociales Deportes Copiapó oficializó este fichaje, publicando en su Instagram “nuevo refuerzo para el León de Atacama (…) Le damos la bienvenida a Nicolás Suárez Reyes, jugador formado en Colo Colo y seleccionado chileno en el Mundial Sub 20”.

“Nicolás llega a Deportes Copiapó en calidad de préstamo por toda la Temporada 2026, para sumarse con talento y proyección a nuestro plantel”, concluyeron.

Cabe recordar que Nicolás Suárez ganó notoriedad hace unos meses al jugar el Mundial Sub 20 con la Roja. Ahí fue titular para Nicolás Córdova, donde tras la derrota ante Egipto se despachó unas declaraciones bastante desafortunadas discutiendo con la prensa.

Nicolás Suárez fue titular en la Roja Sub 20 que jugó el Mundial de la categoría hace unos meses en nuestro país. | Foto: Photosport.

“No hay un nivel bajo en esta selección, y date cuenta de la posesión, date cuenta de como sometemos a los equipos rivales, las ocasiones que nos creamos (…) Si tú te das cuenta en los partidos creamos diez ocasiones, ¿me van a decir que eso está mal? ¿Y cuántas ocasiones, cuántos centros?”, declaró en ese entonces.

¿Cuándo podrá debutar Nico Suárez en Deportes Copiapó?

El León de Atacama tiene pactado su debut en la B ante Deportes Puerto Montt el domingo 22 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Chinquihue.