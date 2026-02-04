Es tendencia:
Pellegrini da la clave para eliminar a Atlético Madrid en Copa del Rey: “Un partido muy concentrado”

Pellegrini anticipó el choque frente al Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey, advirtiendo que será un duelo difícil.

Por Sebastián Amar

Pellegrini volverá a encontrarse con Simeone
© Getty ImagesPellegrini volverá a encontrarse con Simeone

Manuel Pellegrini ya palpita un nuevo desafío en España. El técnico chileno habló en la previa del choque entre Real Betis y Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey, un duelo que asoma como uno de los más exigentes de la temporada para el cuadro verdiblanco.

El “Ingeniero” fue claro al referirse al poderío del rival y a la complejidad del compromiso. “Será un partido muy difícil, sobre todo ante un equipo de su poderío”, aseguró el entrenador, poniendo el foco en la jerarquía del conjunto dirigido por Diego Simeone.

Pese al desafío, Pellegrini remarcó la importancia de avanzar en el torneo. “Pasar sería muy importante. Ojalá hagamos un partido muy concentrado. Esperamos un mejor resultado que en el choque liguero”, agregó, evidenciando la ambición del Betis en la competición copera.

Además, el chileno descartó que el Atlético sea una especie de “bestia negra” para su equipo, aunque reconoció la diferencia estructural entre ambos clubes. “Es una institución más poderosa, pero eso no significa que no salgamos a ganar”, lanzó con convicción.

El último encuentro entre ambos equipos lo ganó el Atlético Madrid por 2-0

El último encuentro entre ambos equipos lo ganó el Atlético Madrid por 2-0

Respaldo al “Cholo” y fecha del partido

Pellegrini también tuvo palabras para Diego Simeone, quien ha recibido cuestionamientos por el rendimiento reciente de los colchoneros. Lejos de sumarse a las críticas, el DT nacional fue categórico. “No creo que tenga que ser discutido en Atlético de Madrid, es poco lo que se le puede cuestionar a su trabajo”.

El enfrentamiento entre Betis y Atlético de Madrid se disputará a partido único este jueves 5 de febrero en el estadio La Cartuja, desde las 17:00 horas de Chile, instancia que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa del Rey.

Para Pellegrini, el compromiso representa una oportunidad clave para seguir compitiendo en lo más alto del fútbol español y confirmar el crecimiento que ha mostrado su equipo en las últimas temporadas bajo su conducción.

