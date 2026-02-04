Esta semana comienza el Sudamericano Femenino Sub 20, que se juega en Paraguay, torneo clave para las selecciones del continente. La Roja que comanda Nicolás Bravo tendrá como gran objetivo asegurar uno de los cupos al Mundial de la categoría, que se disputará en Polonia este año.

Chile quedó emparejado en el Grupo A junto al local Paraguay, además de Colombia, Venezuela y Uruguay, mientras que el Grupo B lo integran Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

Chile vs. Paraguay: Horario y dónde ver a La Roja

La Selección Chilena tiene programado su debut para este miércoles 4 de febrero a las 18:00 horas, ante Paraguay, en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas.

En la convocatoria nacional llaman la atención Arantza y Grettel Suazo, hijas de Humberto “Chupete” Suazo, quienes defienden los colores de Universidad de Chile como defensa y volante, respectivamente.

Programación de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20

Revisa acá los días, horarios y rivales del equipo nacional en la fase de grupos.

Miércoles 4 de febrero Chile vs. Paraguay, 18:00 horas en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

Viernes 6 de febrero Chile vs. Colombia, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Domingo 8 de febrero Chile vs. Uruguay, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Martes 10 de febrero Fecha libre para Chile

Jueves 12 de febrero Venezuela vs. Chile, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción



