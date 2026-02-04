Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile vs. Paraguay: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en el Sudamericano Femenino Sub 20

La Roja buscará dar el golpe en Paraguay con el objetivo de meterse en el Mundial de la categoría.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja debuta este miércoles en el Sudamericano Femenino Sub 20.
La Roja debuta este miércoles en el Sudamericano Femenino Sub 20.

Esta semana comienza el Sudamericano Femenino Sub 20, que se juega en Paraguay, torneo clave para las selecciones del continente. La Roja que comanda Nicolás Bravo tendrá como gran objetivo asegurar uno de los cupos al Mundial de la categoría, que se disputará en Polonia este año.

Chile quedó emparejado en el Grupo A junto al local Paraguay, además de Colombia, Venezuela y Uruguay, mientras que el Grupo B lo integran Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

Chile vs. Paraguay: Horario y dónde ver a La Roja

La Selección Chilena tiene programado su debut para este miércoles 4 de febrero a las 18:00 horas, ante Paraguay, en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas.

En la convocatoria nacional llaman la atención Arantza y Grettel Suazo, hijas de Humberto “Chupete” Suazo, quienes defienden los colores de Universidad de Chile como defensa y volante, respectivamente.

Sudamericano Femenino Sub 20: Cuándo juega Chile y cómo ver todos los partidos de La Roja

ver también

Sudamericano Femenino Sub 20: Cuándo juega Chile y cómo ver todos los partidos de La Roja

Programación de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20

Revisa acá los días, horarios y rivales del equipo nacional en la fase de grupos.

  • Miércoles 4 de febrero
    • Chile vs. Paraguay, 18:00 horas en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.
  • Viernes 6 de febrero
    • Chile vs. Colombia, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
  • Domingo 8 de febrero
    • Chile vs. Uruguay, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
  • Martes 10 de febrero
    • Fecha libre para Chile
  • Jueves 12 de febrero
    • Venezuela vs. Chile, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
Publicidad
Lee también
Sudamericano Femenino Sub 20: Cuándo juega Chile y dónde ver los partidos
Selección Chilena

Sudamericano Femenino Sub 20: Cuándo juega Chile y dónde ver los partidos

Un "master" en intensidad: La Roja FEM sufre ante la potencia de USA
Femenino

Un "master" en intensidad: La Roja FEM sufre ante la potencia de USA

¡Nómina de La Roja para el amistoso contra Estados Unidos!
Selección Chilena

¡Nómina de La Roja para el amistoso contra Estados Unidos!

No es Pablo Ruiz: Colo Colo va por otro fichaje
Colo Colo

No es Pablo Ruiz: Colo Colo va por otro fichaje

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo