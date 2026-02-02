Es tendencia:
Selección Chilena

Sudamericano Femenino Sub 20: Cuándo juega Chile y cómo ver todos los partidos de La Roja

La Roja buscará dar el golpe en Paraguay con el objetivo de meterse en el Mundial de la categoría.

Por Franccesca Arnechino

Sudamericano Femenino Sub 20.
© @laroja vía InstagramSudamericano Femenino Sub 20.

Esta semana comienza el Sudamericano Femenino Sub 20, que se jugará en Paraguay, torneo clave para las selecciones del continente.

La Roja que comanda Nicolás Bravo tendrá como gran objetivo asegurar uno de los cupos al Mundial de la categoría,que se disputará en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre.

Chile quedó emparejado en el Grupo A junto al local Paraguay, además de Colombia, Venezuela y Uruguay, mientras que el Grupo B lo integran Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

¿Cuándo juega Chile en el Sudamericano Sub 20?

La Selección Chilena tiene programado su debut para este miércoles 4 de febrero a las 18:00 horas, ante Paraguay, en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

Los partidos de La Roja en este certámen, los podrás ver a través de la señal de Canal 13 EN VIVO por todas sus plataformas.

En la convocatoria nacional llaman la atención Arantza y Grettel Suazo, hijas de Humberto “Chupete” Suazo, quienes defienden los colores de Universidad de Chile como defensa y volante, respectivamente.

¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite O'Higgins vs. Deportes Concepción en Liga de Primera

Programación de Chile en el Sudamericano Femenino Sub 20

Revisa acá los días, horarios y rivales del equipo nacional en la fase de grupos.

  • Chile vs. Colombia, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Domingo 8 de febrero

  • Chile vs. Uruguay, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción

Martes 10 de febrero

  • Fecha libre para Chile
Jueves 12 de febrero

  • Venezuela vs. Chile, 18:00 horas en el Estadio Emiliano Ghezzi, Asunción
