Selección Chilena Femenina

Dura lección ante potencia: Selección Chilena Femenina es goleada por Estados Unidos

El marcador duele, pero la experiencia vale. El cuadro de Luis Mena chocó contra la intensidad y jerarquía norteamericana, evidenciando los escalones que aún faltan por subir en el proceso.

Por Alfonso Zúñiga

La Selección Chilena Femenina no fue capaz ante Estados Unidos.
Baño terrible de realidad. En los papeles estaba muy claro que la Selección Chilena Femenina tenía un durísimo desafío al enfrentar en partido amistoso internacional ante una potencia mundial como Estados Unidos. Las diferencias fueron notorias.

Si a las evidentes diferencias históricas y físicas que hay entre un cuatro veces campeón del mundo y un equipo en desarrollo, sumamos que el técnico Luis Mena no pudo contar con figuras como Christiane Endler, al no ser Fecha FIFA, el 5-0 en contra que reflejó el marcador, no pudo ser más real.

Selección Chilena Femenina sufre baño de realidad en USA

Para este encuentro, La Roja saltó a la cancha del Harder Stadium de Santa Bárbara, California, con Ryann Torrero en el arco; Michelle Olivares, Fernanda Ramírez, Anaís Cifuentes y Rosario Balmaceda en defensa; Yastin Jiménez, Yessenia López, Vaitiare Pardo, Yanara Aedo y Ámbar Figueroa en el mediocampo; Mary Valencia en ataque.

Las diferencias entre la Selección Chilena Femenina y Estados Unidos se establecieron en menos de 15 minutos. Las locales se fueron al descanso con un categórico 3-0, gracias a los goles de Croix Bethune (18′), Jameese Joseph (26′) y Emily Sams (33′).

Para peor, al iniciar el segundo tiempo, Emma Sears (46′) aumentó las cifras para las norteamericanas, donde Trinity Rodman (68′) puso el 5-0 definitivo en contra de la escuadra nacional, que ahora deberá enfocarse en buscar el pase al Mundial Femenino de Brasil 2027.

LOS GOLES DEL PARTIDO

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

En el mes de abril, la Selección Chilena Femenina se jugará su clasificación a la Copa del Mundo en una triple jornada en la Liga de Naciones Conmebol. Primero, recibirá a Argentina en Rancagua el viernes 10 de abril. Luego jugará de visita ante Colombia (martes 14) y Uruguay (sábado 18).

