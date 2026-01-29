Colo Colo vive una dura crisis financiera, lo que obligó a Blanco y Negro a buscar fichajes de bajo costo de cara a la temporada 2026. Cesiones y jugadores libres, ese fue el perfil de los refuerzos del Cacique.
La última incorporación que dio a conocer el cuadro popular fue la de Lautaro Pastrán, quien arriba a Macul a préstamo por un año con una opción de compra, desde Belgrano de Córdoba.
El arribo del atacante chileno-argentino genera dudas, debido a que en 2025 no tuvo una campaña sobresaliente en Liga de Quito, donde pese a tener regularidad apenas marcó dos goles.
Nicolás Peric cuestiona el fichaje de Lautaro Pastrán en Colo Colo
La llegada de Lautaro Pastrán a Colo Colo fue criticada duramente por el ex arquero Nicolás Peric, quien en el programa Pauta de Juego cuestionó al atacante con pasado en Everton.
“No tiene sentido (su llegada). ¿Para qué voy a traer un jugador que no voy a ocupar o que tiene una cabida en el equipo? Vas a tapar a los que pueden ser proyectables. Yo no tengo nada en contra de Lautaro, pero no lo veo siendo más que (Leandro) Hernández y (Francisco) Marchant“, dijo el Loco.
Lautaro Pastrán jugará en Colo Colo.
“Pastrán ya sabemos lo que rinde, pero ¿si yo le doy la oportunidad a Hernández o Marchant realmente de mostrarme todo el crecimiento que pueden llegar a tener en medio año? ¿No le voy a sacar réditos económicos? Obviamente que sí. Denles la oportunidad y no lo sigan tapando, porque no lo estás tapando con un súperclase que lo va a hacer crecer a su lado”, terminó su análisis Peric.
Colo Colo se estrena este sábado en la Liga de Primera ante Limache y es difícil que Lautaro Pastrán sea considerado, ya que recién arribó a Chile este miércoles.
¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?
El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.