Siguen los movimientos en Colo Colo y, si bien el Cacique continúa buscando refuerzos de cara a la temporada 2026, también comienza a definir quiénes serán parte del plantel, lo que ha provocado una serie de salidas.

En ese contexto, este viernes se conoció una nueva baja en Macul. Se trata de Nicolás Suárez, defensor central de 20 años, formado en el club, quien saldrá a préstamo a Deportes Copiapó, según confirmó TNT Sports.

La decisión apunta a que el zaguero pueda sumar minutos durante la temporada 2026 en la Liga de Ascenso, con el objetivo de tener continuidad y proyectarse como una opción a futuro en la defensa alba.

Su estreno profesional se produjo en la temporada 2025 con la camiseta alba, donde disputó tres partidos en la Liga de Primera, aunque apenas 74 minutos en cancha. Pese a ello, logró dar el salto a la Selección Chilena Sub 20, con la que disputó el Mundial de la categoría y pasó rápidamente al centro de la escena.

Su nombre logró notoriedad durante el certamen planetario, esto por unas declaraciones que se viralizaron y generaron fuertes críticas por parte de la fanaticada, luego de asegurar que Chile mostraba un buen funcionamiento pese a los resultados adversos.

Nicolás Suárez dejará Colo Colo y partirá a la B para 2026. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Publicidad

Publicidad

De considerado a no entrar en los planes para 2026

De regreso en Macul, Suárez fue considerado inicialmente por Fernando Ortiz para la pretemporada 2026 y trabajó junto al plantel de honor. Sin embargo, una lesión frenó su progresión y lo terminó sacando de la pelea por un lugar en la zaga, especialmente tras la llegada de los extranjeros, Javier Méndez y Joaquín Sosa, lo que lo lleva a buscar rodaje fuera del Monumental.

Así, Deportes Copiapó apareció como una alternativa concreta y el joven defensor tendrá su primera experiencia en la Primera B, con la misión de ganar experiencia y afirmarse en una categoría siempre exigente.