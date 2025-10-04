La selección chilena Sub 20 sigue sin levantar cabeza en este Mundial de la categoría. Los dirigidos por Nicolás Córdova ahora cayeron por 2-1 ante Egipto en el Estadio Nacional y solamente por las tarjetas amarillas pudieron clasificar como segundo de su grupo a los octavos de final.

Pese al discreto y evidente bajo rendimiento que está mostrando el equipo, al interior del camarín siguen defendiendo el trabajo de Córdova. Es más, incluso están siguiendo su ejemplo de tener duelos personales con la prensa.

Así lo demostró el defensor Nicolás Suárez, quien respondió con todo ante los cuestionamientos del nivel que ha mostrado la rojita en este Mundial Sub 20 tras la derrota ante los africanos.

La respuesta de Suárez a los medios

El defensor de Colo Colo afirmó que “no hay un nivel bajo en esta selección, y date cuenta de la posesión, date cuenta de como sometemos a los equipos rivales, las ocasiones que nos creamos”.

“La parte final, no estamos concretando, pero no estamos concretando las ocasiones que nos creamos. Pero si tú te das cuenta en los partidos creamos diez ocasiones, ¿me van a decir que eso está mal? ¿Y cuántas ocasiones, cuántos centros?”, agregó.

Nicolás Suárez salió en defensa del nivel de la selección chilena Sub 20 en este Mundial. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el jugador sostuvo que “nosotros cumplimos lo que nos pide el profe, siempre proponer, siempre tener la posesión del balón, siempre ir al arco rival, ¿no lo hacemos?”.

Para cerrar, Suárez aseguró que “tenemos ese gusto amargo de que queríamos clasificar punteros. Lamentablemente no se pudo, pero estamos preparados para disputar la siguiente fase (…) La verdad, lo de las amarillas no lo sabía. Recién nos lo explicaron los profes y el cuerpo técnico”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena Sub 20 en el Mundial?

La Rojita regresará a la acción este martes 7 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

