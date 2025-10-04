Pese a la lamentable imagen que dejó la Selección Chilena luego de su derrota por 2-1 ante Egipto, el equipo que dirige Nicolás Córdova clasificó de milagro a los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país.

Lo anterior, pues gracias a uno de los últimos criterios para definir clasificaciones en el torneo de FIFA, como es el fair play, La Roja tuvo menos tarjetas amarillas que los Faraones, lo que es permite entrar por la ventana a la próxima ronda.

Sin embargo, para el periodista y comentarista Danilo Díaz la conclusión es clara. Durante el análisis de la derrota de Chile, afirmó en Radio ADN que destino del equipo de Córdova en el Mundial Sub 20 debió ser muy diferente a lo que finalmente ocurrió.

Honesta definición de milagro de Chile en Mundial Sub 20

De buenas a primeras, el “Tenor del Pueblo” fue enfático en afirmar que “Chile debería estar eliminado. Desde el juego, no mereció pasar a octavos de final“, para luego explicar por qué es que finalmente se metió en la próxima ronda del certamen.

“Nunca pudo ser mejor que sus rivales. Con Nueva Zelanda fue un pelo mejor, pero lo ganó por un error del rival”, agregó Díaz en su comentario, para luego apuntar al pobre nivel de Chile en materia ofensiva durante el Mundial Sub 20.

“¿Los delanteros nuestros han anotado? No. Millán, Garguez y Carcamo han anotado. Nuestros delanteros y extremos no han anotado. Chile no se genera ocasiones de riesgo“, puntualiza el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

Finalmente, Danilo Díaz apuntó a que la escuadra de Córdova “es un equipo que trata de correr y que sobre el final se termina cayendo. Al final de todo este cuento: Chile nunca pudo jugar bien“.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

A la espera de conocer quién será su rival en la próxima ronda, que saldrá entre México, España y Brasil, la Selección Chilena jugará por los octavos de final del Mundial Sub 20 el próximo martes 7 de octubre en Valparaíso, originalmente desde las 16:30 horas, aunque el horario puede modificarse.

