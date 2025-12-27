Es tendencia:
Colo Colo queda a un paso de tener a su segundo refuerzo: “Ya estamos hablando”

Colo Colo quedó a un paso de fichar a uno de sus grandes deseos en el mercado de fichajes. Así lo confirmaron desde Colombia.

Por Javiera García L.

Colo Colo tiene mucho trabajo en este mercado de fichajes. Y, después del anuncio de Matías Fernández como primer refuerzo para la temporada 2026, se espera que pronto se pueda anunciar una nueva llegada.

Los albos trabajan en completar la línea defensiva y buscan un central ante las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Después de eso, conversarán sobre el 9 y posiblemente un arquero.

Para el centro de la zaga, el principal candidato es Joaquín Sosa, uruguayo de 23 años que juega en Independiente de Santa Fe a préstamo desde el Bologna. El futbolista se acerca a pasos agigantados al Cacique.

En las últimas horas, Eduardo Méndez, presidente de Independiente de Santa Fe, conversó con Radio ADN, confirmó que están negociando con Bologna para terminar su préstamo, lo que dejaría el camino libre para Colo Colo.

El nuevo refuerzo de Colo Colo: “Es una persona ambiciosa, decente, disciplinada”

Estamos hablando para terminar el contrato, él quedaría a disposición de Bologna, que es el equipo al que él pertenece. Estamos poniéndonos de acuerdo con Bologna a ver si lo terminamos“, confesó.

“Es un jugador interesante, creo que allá se adaptará bien, aquí se adaptó, le costó un poquito por la altura, pero es una persona ambiciosa, decente, disciplinada, que es lo que puedo hablar“, sumó.

El presidente del elenco colombiano describió a Joaquín Sosa, quien jugó 12 partidos en Santa Fe desde su llegada a mitad de año, como “una persona disciplinada, seria, responsable, profesional“.

