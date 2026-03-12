“Dejaron mucho que desear”: Experto en ascensos explica fichajes de última hora en Antofagasta

Deportes Antofagasta sumó a contrarreloj a los últimos dos nombres en el mercado de fichajes. Tras tres fechas disputadas en la Primera B, el elenco dirigido por Luis Marcoleta ahora sí tiene un plantel más robusto para soñar con el anhelado retorno a la máxima categoría.

Es que el experto en ascensos confesó que la táctica inicial no resultó. Lo que quedó en evidencia en la caída ante San Felipe por 2-0. Por lo que se apuraron las gestiones para concretar la llegada de Simón Ramírez y Alex Ibacache para apoyar los laterales.

ver también Ofertón en Curicó Unido: rematan camisetas del colista de la Primera B a 5 mil pesos

“Inicialmente nos programamos para tener laterales a muchachos jóvenes, que jueguen y se valoricen. Pero su rendimiento dejó mucho que desear”, confesó lapidario el experimentado adiestrador.

Sin embargo, recalcó que con la llegada de nuevos nombres no se les cierran las puertas. Por lo que enfatizó que es una medida para volver a sumar en la tabla. “No es un golpe a la mesa. A nosotros nos piden rendimiento y la calidad de Alex y Simón, pueden ser importantes. Nos darán solidez y madurez, en un puesto clave. No he dicho nada que no se haya mencionado”, enfatizó.

¿Cuándo juega Antofagasta?

El elenco Puma tiene tres puntos en tres fechas disputadas. El único triunfo fue ante Rangers de visitante el pasado 22 de febrero. Por lo que quieren remontar el rumbo y van por una nueva victoria y de local en el Estadio Calvo y Bascuñán este domingo 15 de marzo ante Unión Española.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, Luis Marcoleta recalcó que sus últimos refuerzos no estarán ante los hispanos. Pero ya les puso fecha de debut para la siguiente fecha ante uno de los candidatos al ascenso en la división.”Alex y Simón están bien con sus pesos y pliegues. Ahora veremos en lo futbolístico para que debuten ya ante Santiago Wanderers”, sentenció.