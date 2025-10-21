El fútbol chileno siempre tiene potentes historias que contar en los equipos de regiones, donde el pasado fin de semana se dio un batacazo en la Primera B. Es que U de Concepción perdió la cima tras caer inapelablemente por 3-0.

¿Su verdugo? Deportes Antofagasta, equipo que se mete de lleno en la pelea por la liguilla del ascenso. Es que de la mano de Luis Marcoleta vivieron un segundo aire y remontaron su campaña.

Y tras bajar al que era el puntero de la división, el carismático DT sorprendió a todos los presentes en conferencia de prensa con fuerte aviso para sus dirigidos. Eso, pensando en los entrenamientos de la semana.

La fuerte decisión para entrenar en el fútbol chileno

Luis Marcoleta sorprendió a todo el mundo en Antofagasta al avisar que quiere humildad total en su plantel. Por eso, este miércoles el equipo alista entrenamiento en popular zona de la ciudad.

Luis Marcoleta, el señor de los ascensos /Photopsort

“Tengo pensando entrenar en la cancha de La Cruz Helénica, la planificacion es esa. Tiene mucho sentido porque los muchachos demostraron sus raíces y siempre quisieron ser futbolistas, jugar con esta intensidad”, explicó, tras el partidazo ante U de Conce.

En ese sentido, el querido “Señor de los Ascensos” dejó en claro que “hacerlos entrenar ahí (en el barrio) no es un castigo, es volver a sus raíces y no sentir que esta cancha es mala, le falta pasto, etc…”.

“Es bueno recuperar eso y el futbolista debe valorar lo que tiene”, cerró. Deportes Antofagasta buscará abrochar su lugar en la liguilla del ascenso, cuando visite a Magallanes el domingo 26 de octubre. El duelo será a las 12:30 horas.

