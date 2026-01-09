Lucas Romero es refuerzo de Universidad de Chile. Los azules aún no anuncian el fichaje, pero en Paraguay su ahora es equipo, Deportivo Recoleta, le dedicó mensajes de adiós y éxito, además de confirmar oficialmente el arribo del volante a los azules.

Y la prensa paraguaya reaccionó de inmediato considerando que el jugador hace sus primeras armas en la selección del país mediterráneo, y pocos meses después de su debut con La Albirroja da el salto al extranjero, con elogios al Chuncho: un grande del continente.

“El mediocampista del Deportivo Recoleta, Lucas Romero, uno de los futbolistas de la mesita de luz del seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, seguirá su carrera en un equipo grande del continente“, publicó VS Sports, parte de La Nación.

Romero es de la U: préstamo con opción de compra

El medio paraguayo agregó que “El Funebrero anunció que el volante de 23 años jugará en la Universidad de Chile, uno de los equipos más populares e históricos de su país, pero también del continente“.

Complementan que Romero se ganó “la confianza de Gustavo Alfaro, quien lo hizo debutar en la Selección Paraguaya en el amistoso ante México del pasado 19 de noviembre en Estados Unidos”.

“Romero llegará a la Universidad de Chile a préstamo con una opción de compra. El conjunto trasandino disputará la Copa Sudamericana 2026“, sentenció VS Sports.

El mediocampista paraguayo es el segundo refuerzo de la U 2026, sumándose a Eduardo Vargas. Mientras, las grúas del Chuncho se siguen moviendo por Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.