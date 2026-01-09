Leandro Fernández se va de Universidad de Chile causando una gran pena no solo en los hinchas, sino que también al interior del club. Así lo demostró la histórica Isabel Berríos.

El Lea se convirtió en gran figura en el ataque del León y en uno de los jugadores más queridos para los fanáticos. Sin embargo, Francisco Meneghini decidió no considerarlo en su plantel para el 2026, pese a tener contrato vigente con el equipo.

La despedida de Isabel Berríos a Leandro Fernández

La salida de Leandro Fernández causó gran sorpresa en el planeta Universidad de Chile. El jugador había terminado como titular el 2025, por lo que parecía que retomaría el protagonismo en esta temporada, pero Paqui Meneghini no lo consideró así.

Para fortuna del delantero de 34 años, no le costó mucho encontrar un nuevo equipo que confíe en él. De acuerdo a Emisora Bullanguera, Fernández partirá a Argentinos Juniors y disputará la Copa Libertadores, dejando atrás su paso por el CDA.

En La Cisterna, el Lea se transformó en una persona querida y así lo demostró la histórica Isabel Berríos. La entrenadora del fútbol formativo y ex jugadora del club, despidió al argentino con un emotivo mensaje en redes sociales, dejando en claro la linda amistad que cultivaron.

“Y yo a ti te quiero mucho y con toda mi admiración. Respeto, dejaste una marca en mi corazón por tu lealtad, amor por lo que hacer. Nunca dejes de hacerlo. Nunca dejes de bailar y ser feliz, es tu forma maravillosa de brillar“, escribió la reconocida “tía Isabel” en Instagram.

Isabel Berríos siempre destacó la participación de Fernández en la obra social de Universidad de Chile “Sueño Azul”. Incluso, ambos bailaron en la celebración de la Copa Chile 2024, video que se terminó viralizando entre los hinchas azules.