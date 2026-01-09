Leandro Fernández tuvo una polémica salida de Universidad de Chile en este mercado de fichajes. Francisco Meneghini, recién llegado DT de los azules, decidió cortarlo y no contar con él para esta temporada 2026.

Esta decisión del entrenador dejó a varios marcando ocupado, ya que se trata de uno de los referentes del actual plantel y uno de los delanteros con mejores números de los últimos años en la U.

Sin embargo, nada de eso importó para Paqui, quien se la jugó con rearmar completamente la delantera, esto a pesar del año de contrato que todavía le quedaba por cumplir a Fernández.

ver también “Clark y Mayo no estaban de acuerdo”: Lea Fernández filtra round con Meneghini tras su adiós de la U

“El DT tiene derecho a elegir”

Uno que analizó esta situación fue Rafael Olarra, quien hasta cierto punto vivió algo similar con la U en el 2011 tras el arribo de Jorge Sampaoli. El DT, recién llegado al club por aquel entonces, le avisó al defensor que no iba a contar con él y que debía buscar club.

“El entrenador tiene el derecho de elegir y también se juega su opción. Los números avalan a Fernández en cuanto a ocasiones y participación, aunque la última temporada no fue la mejor”, declaró Olarra en charla con Emol.

Leandro Fernández se va de Universidad de Chile a pesar de ser uno de los mejores delanteros en las últimas campañas. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido el ex defensor recordó que “a mí me tocó vivir algo muy parecido con Sampaoli. Él fue honesto y me dijo que iba a ser difícil que jugara en su esquema. No sabía cómo iba a reaccionar un referente fuera del equipo y decidió por eso”.

“En el momento fue duro, pero después entendí que también son decisiones técnicas. Esa honestidad es clave en estos procesos”, concluyó.

Los números con que Lea Fernández se va de Universidad de Chile

En la pasada temporada el delantero de 34 años jugó 40 partidos, siendo 23 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, seis en Copa Chile, cuatro en Copa Sudamericana y uno en la Supercopa. Aportó con diez goles y siete asistencias en 2.228 minutos de acción.

Publicidad

Publicidad

ver también Sentida despedida del Plantel de U de Chile a Leandro Fernández: “Es mi amigo”

En sus tres temporadas con la U Fernández disputó 100 compromisos con 33 goles y 23 asistencias. A nivel de trofeos con los universitarios ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.