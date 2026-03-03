A pesar que no logró salir al exterior, Albert Acevedo realizó una notable carrera como futbolista en nuestro país. Desde su debut en Unión Española a comienzos de siglo, hasta su retiro en Magallanes, fueron 22 años de trayectoria plagados de títulos.

Si bien su explosión profesional se dio en Universidad Católica, no fue hasta su arribo hasta Universidad de Chile donde conoció las mieles del éxito y los títulos, a nivel local e internacional, además de hacer historia con “La Academia” y O’Higgins donde actualmente trabaja.

En dos décadas dentro de la cancha, Acevedo conoció a todo tipo de entrenadores, y fue en conversación con RedGol donde hizo el ejercicio de elegir al mejor técnico de su carrera. No fue sencillo, pues muchos de ellos dejaron huella en el fútbol chileno.

De Sampaoli a Berizzo: Acevedo y el mejor DT de su carrera

“Fui muy afortunado. Por ejemplo, donde tuve mi mejor rendimiento, con el mejor entrenador que yo mostré mi peak, por así decirlo, fue Jorge Sampaoli. Es innegable por toda la trascendencia que tuvo. Después me tocó ir a la Selección con Marcelo Bielsa, que Sampaoli era su continuidad”, expresó el ex volante.

Desde otro ámbito, Acevedo menciona que “tuve a Eduardo Berizzo, que ha sido el mejor entrenador que he tenido desde la gestión de un grupo. Por otro lado, tuve a Gabriel Milito con otra metodología y otro modelo que yo no conocía; me terminó volando la cabeza“.

También se dio un espacio para recordar a un estratega como Roberto Hernández, de quien recordó que “en el manejo de situación, en el manejo con los grandes, era sentarse y escucharlo”, además de su último DT, Nicolás Núñez, de quien recuerda que “tiene capacidad para poder desarrollar juego”.

Párrafo aparte: Juvenal Olmos

Más allá de todos los anteriores, Albert Acevedo se dio un espacio en RedGol para hablar de quien le entregó confianza y titularidad en Católica, como el hoy comentarista de TNT Sports. Incluso, recordó una anécdota del comienzo de su carrera.

“Juvenal era muy visionario. Con el juego directo y la intensidad, era poco comprendido en muchas de las cosas que intentaba transmitir. Hoy las vemos ejecutadas y con muchas más herramientas pedagógicas”, sostuvo y añadió que “él me dice: ‘Tú agarra la pelota y anda para adelante’. Jugué de contención con el Kike Acuña y esa fue la instrucción ‘Vamos para arriba. Tú controlas, mira para adelante y anda, anda, anda”.

