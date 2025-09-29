El nombre de Jaime Vargas sorprendió a todos cuando apareció la nómina de la selección chilena para el partido amistoso frente a Perú. Es arquero. Tiene 20 años y es un titular indiscutido en Deportes Recoleta. De hecho, fue el primer convocado adulto del club a la Roja.

Mide un metro 94 centímetros y acompaña a Lawrence Vigouroux y a Thomas Gillier entre los goleros que el cuerpo técnico interino del Equipo de Todos eligió para enfrentar a la Bicolor en un amistoso que se jugará el 10 de octubre. Vargas contestó el llamado de RedGol para saber sus sensaciones por la convocatoria.

“Estoy tranquilo. Estaba compartiendo con mi mujer, lo tomamos muy felices. Es algo para que uno siempre se entrena y trabaja. Ahora que se logró, queda disfrutar del momento”, expuso Vargas, quien se ha erigido en un bastión en la Primera B del fútbol chileno. Ha jugado 25 partidos en la Liga de Ascenso de este año. Ya lo había considerado Eduardo Berizzo para un microciclo y ahora regresa.

Jaime Vargas enfrentó a Universidad de Chile en la fase grupal de la Copa Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

¿Cómo te describes?

Soy un portero joven, es lo que más se destaca en mi posición. Es difícil jugar cuando uno es joven porque no se da mucho la oportunidad. No me gusta mucho hablar de mí, no es muy cómodo. (N. de la R: suma casi cinco mil minutos en Deportes Recoleta).

¿Miras muchos arqueros del fútbol chileno?

Trato de ver lo más posible. No soy tan fanático ni de ver todos los partidos. Pero lo que más puedo. Me gusta mucho Tomi Ahumada (Audax Italiano) y Yerko Urra (Deportes Temuco), son muy destacados en sus equipos. (Mathias) Bernatene en Magallanes. Tanto en la B como en primera hay muy buenos arqueros.

Tomás Ahumada, un arquero chileno que le gusta a Jaime Vargas. (Javier Torres/Photosport).

¿Siempre fuiste portero?

Me hubiese gustado ser 9, pero no tenía otra. Soy muy grande

Jaime Vargas elige a sus modelos en la selección chilena: ¡Bravo y Cortés!

Para Jaime Vargas, este llamado a la selección chilena llega en un momento en que podrá compartir con varios que militan en competencias de nivel alto. “La Primera B es una categoría especial. Se juega un fútbol diferente”, expuso el promisorio golero formado en Deportes Recoleta.

“Los fundamentos tácticos predominan en Primera. La B es un poco más peleada, de lucha, algo más física. Ahora disfrutaré de los compañeros en el más alto nivel. Hay que aprovecharlo”, le contó Vargas a nuestro querido Paulo Flores. Sin ir más lejos, Vigouroux milita en el Swansea City de la Championship inglesa y Gillier, en el CF Montréal de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Jaime Vargas es una pieza clave en Deportes Recoleta, donde es dirigido por Luis Landeros. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

¿Es un modelo Bravo para ti?

Claudio Bravo es referente para cualquier arquero chileno. Marca un antes y un después. Me gustaba mucho Brayan Cortés y me gusta su juego en Peñarol. Los dos son referentes en el arco.