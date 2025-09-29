Chile tuvo un trabajado, pero exitoso debut en el Mundial Sub 20 ante Nueva Zelanda. Uno de los jugadores de La Roja generó muy buena impresión en Nicolás “Loco” Peric.

Los dirigidos por Nicolás Córdova se impusieron por 2-1 a los oceánicos en su estreno en el torneo planetario. Lautaro Millán e Ian Garguez convirtieron para la selección chilena, con lo cual arrancaron con el pie derecho su participación en el Grupo A.

Nico Peric saca el babero por un Sub 20

Si bien el rendimiento de Chile ante Nueva Zelanda, donde por momentos no tuvo una buena actuación, ha generado ciertas críticas, por otra parte hubo presentaciones individuales que dejaron muy buenas sensaciones en el ambiente.

“A mí me gusta mucho (Rodrigo) Godoy, creo que lo que ha hecho en el Campeonato Nacional es muy interesante, es de lo mejor que he visto“, indicó Nicolás Peric en AS Chile. El ex arquero quedó muy contento con el jugador de O’Higgins.

Godoy tiene 20 años y milita en el Capo de Provincia. Suma 26 partidos en el profesionalismo y ha entregado 4 asistencias, aunque todavía no puede anotar. Ante los oceánicos fue suplente, pero ingresó en la segunda parte por Emiliano Ramos.

Además de Godoy, hubo otro jugador de refresco que dejó conforme a Peric: Francisco Marchant. El hábil atacante de Colo Colo tampoco fue titular, pero ingresó en la parte final del agónico triunfo ante los oceánicos.

“Creo que él tiene cosas que otros jugadores no. Te puede ir de derecha a izquierda, buen centro y disparo al arco”, indicó el Loco por Marchant. El próximo partido de La Roja será ante Japón este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.