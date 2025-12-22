Hablar de crisis en Universidad de Chile no es una conceptualización errónea. El club universitario hace agua por distintos frentes y es imposible no ver la tremenda complicación que se le viene en los próximos meses.

No es solamente un tema de técnicos, ni de jugadores y ni siquiera de triunfos o derrotas. Es más profundo y tiene que ver con los que manejan el club. Michael Clark está siendo procesado por la Justicia y no quiere dejar su cargo. De allí en adelante, nada parece ser un buen augurio.

Ahora, se sumó un nuevo tema interno. Ante la complejidad de la situación de Michael Clark, algunos empiezan a abandonar el barco en Azul Azul. Los Schapira, familia que se había plantado como opositora a la gestión del timonel de la institución, decidió poner en venta sus acciones.

Señalan en voz alta lo que todos piensan

Sin Gustavo Álvarez, sin los Schapira y sin títulos importantes. Así se cuenta la historia de la Universidad de Chile en este último tiempo. El tema de los dirigentes que se van de Azul Azul fue analizado en Pauta de Juego, donde fueron críticos de la gestión de Michael Clark y señalaron los peligros de la venta de acciones de la oposición.

“El riesgo es que puedan llegar los mismos que han comprado varios clubes acá en Chile. Hablo directamente de representantes de futbolistas, que es un fenómeno cada vez más instalado“, resaltó Fernando Agustín Tapia.

“Sobre todo ahora que no está aún la ley“, hizo el contrapunto Nicolás Peric, lo que fue tomado por Tapia para seguir su análisis. “Podrían adquirir el 21,44% de las acciones, que es muy relevante porque te entrega dos directores. Recordemos que el 63,2% lo tiene Michael Clark”, analizó FAT.

Azul Azul podr+ia perder sus opositores a Clark | Photosport

