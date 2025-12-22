Universidad de Chile está viviendo un complejo cierre de año a nivel institucional por todos los líos de Michael Clark, presidente de Azul Azul, con la Comisión para el Mercado Financiero.

La sola presencia del dirigente en el directorio de la concesionaria tiene a varios molestos, sobre todo por la nula oposición que se puede aplicar a su gestión. Acá es donde aparece la figura de Daniel Schapira, uno de sus más importantes antagonistas en la orgánica que rige los destinos de la U.

Sin embargo, la paciencia y ganas del segundo máximo accionista del club llegó a su tope. Así lo dejó en claro en la previa de la reunión de directorio extraordinaria de Azul Azul de este lunes, donde por medio de un comunicado aseguró que pondrá a la venta su acciones.

Daniel Schapira vende sus acciones y se va de Universidad de Chile

En el documento al que tuvo acceso ADN Radio, Schapira asegura que “la forma en que el club ha sido administrado en los últimos años, junto con decisiones que no compartimos y cuyos resultados han sido evidentes tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha generado en nosotros una profunda desilusión”.

“A ello se suman los malos ratos, la frustración sostenida que esta situación nos ha hecho vivir, y las desgastantes controversias y litigios que hemos tenido que afrontar, circunstancias que nos han llevado a concluir que nuestra permanencia como accionistas ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni expectativas iniciales”, agregó.

Daniel Schapira era uno de los máximos opositores a Michael Clark en Universidad de Chile. | Foto: Emisora Bullanguera.

En ese sentido, el abogado sostuvo que “somos plenamente conscientes de que esta decisión implica asumir pérdidas económicas relevantes, las que estamos dispuestos a aceptar con tal de cerrar una etapa que, lejos de la ilusión con la que comenzamos, se ha transformado en una experiencia ingrata”.

“Agradecemos a quienes, desde distintos roles, han trabajado con honestidad y dedicación por el club, y manifestamos nuestro sincero deseo de que Universidad de Chile pueda reencontrarse con un proyecto serio, responsable y acorde a su historia y al profundo cariño que despierta en sus hinchas”, concluyó.

Así las cosas, Michael Clark se queda en Azul Azul sin ninguna oposición o contrapeso importante a la espera de resolver todos los líos legales que tiene con Sartor en la CMF.

