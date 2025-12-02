Gustavo Álvarez no entró en grandes detalles, pero dejó clarísimo que había un cortocircuito irreversible con Michael Clark, presidente de Azul Azul, la concesionaria que controla el destino de la U de Chile y por eso mismo, la opinión del DT argentino dice que lo mejor para el club es un cambio en la mano técnica.

Algo que reveló horas antes de un partido trascendental ante Coquimbo Unido, donde los azules buscaban cuidar un récord del Ballet Azul y mantenerse vivos en la lucha por obtener el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores que entrega el Chile 2.

El punto es que Álvarez todavía tiene contrato vigente por todo 2026. Por ende, su puesto no está vacante. Más allá de que la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo ya comenzó la búsqueda del entrenador que tomará las riendas del plantel estelar azul en 2026.

Michael Clark sabe que habrá ardua tarea en el mercado de fichajes. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Los números de la U son públicos, fueron publicados en septiembre. Fue un buen año en números, volvió hace un par de años de tener números azules. Nos hicimos cargos de una deuda histórica que hay que pagar”, expuso el cuestionado presidente de Azul Azul en el estadio Santa Laura, donde el Bulla recibió al Barbón.

Manuel Mayo y Michael Clark presentaron a Gustavo Álvarez en el Centro Deportivo Azul. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Agregó que “no es lo mismo ganar millones en premios a tener la disponibilidad en caja, para gastarlo en cuerpo técnico y jugadores. Hay que pagar el gasto”. Vale decir, no todo el dinero que pasa por las arcas institucionales van a parar directamente a la planilla del primer equipo.

ver también Michael Clark ratifica cortocircuito con Gustavo Álvarez en U de Chile: “El cariño obligado no existe”

Michael Clark revela el gasto mensual en el plantel de U de Chile: ¿Recado para Álvarez?

De todas maneras, Michael Clark contó por primera vez el gasto mensual que le significa a Azul Azul el plantel estelar masculino de la U de Chile justo cuando se hicieron públicas varias divergencias con Gustavo Álvarez en materia de mercado de fichajes.

Como la fallida vuelta de Eduardo Vargas, por ejemplo. O que Álvarez se haya quedado con las ganas de fichar al defensor uruguayo Federico Ricca. “La conformación del plantes aumenta, la plantilla de la U debe andar por lo mil millones de pesos mensuales”, soltó el ingeniero comercial. Probablemente para escudarse de los fustigamientos a la poca inversión de AA.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez recibió aplausos en el partido ante Coquimbo Unido. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Además pagar las deudas. Hemos sido cuidadosos y tenido equilibrio, se han tomado buenas decisiones”, defendió Clark la gestión de la concesionaria durante 2026, aunque el plantel sólo celebró haber ganado una Supercopa en la segunda temporada de Álvarez como líder de grupo. Y la última.

ver también “Tiene todas las condiciones”: Ricardo Abumohor apoya llegada de Paqui Meneghini a U. de Chile

Así va la lucha por el Chile 2 en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

U de Chile sigue con chances de ganar un boleto internacional, pero depende de Universidad Católica si pretende el Chile 2.

Publicidad