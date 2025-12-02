Todo indica que Universidad de Chile tendrá que salir a buscar entrenador en 2026, con el anuncio de salida de Gustavo Álvarez. Francisco Meneghini es el favorito para el puesto.

El actual DT del Romántico Viajero comunicó que no quiere seguir en el club por diferencias con la dirigencia, por lo que el Bulla ya comienza a pensar en un nuevo nombre. Paqui conoce bien lo que es el CDA.

Abumohor y la opción de Meneghini

Francisco Meneghini estuvo en Universidad de Chile como parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece. Ante la buena campaña que ha realizado en O’Higgins, donde lucha justamente con los Azules por ir a la Copa Libertadores, su nombre se alzó como opción.

Ricardo Abumohor conoce bien a Paqui. El ex propietario del Capo de Provincia trabajó con el entrenador antes de vender al club durante este 2025, por lo que analizó lo que ha sido su trabajo en la banca.

“Es un técnico joven que estuvo muy involucrado y participando con grandes técnicos, es una persona seria, conocedora del medio, conoce a todos los jugadores, se involucra en toda la parte de los juveniles. Tiene un equipo profesional. Yo creo que tiene una linda proyección“, indicó Abumohor a Radio Cooperativa.

Abumohor conoce muy bien a Meneghini. Imagen: archivo

Si bien Meneghini tiene 37 años, cuenta con una larga experiencia como entrenador. Comenzó muy joven de la mano de Marcelo Bielsa y en Universidad de Chile, podría tener el mayor desafío de su carrera. Abumohor dio su opinión sobre si debe dar el salto a un grande.

“Bueno, yo creo que él va en alza, no tengo dudas de eso; cada vez va a ir aspirando a mayores cosas. Si será el momento o no será el momento, no te lo sabría decir, pero que tiene todas las condiciones, no tengo dudas”, cerró el dueño de O’Higgins.