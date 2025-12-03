La U de Chile no perderá el tiempo y, luego que Gustavo Álvarez anunciara su salida para el 2026, comienza a buscarle reemplazante. En el Romántico Viajero ya tienen claro que no pueden bajar la vara de las últimas dos temporadas, por lo que piensan en nombres con experiencia.

Desde que el actual entrenador confirmara su deseo de abandonar la institución para renovar las cosas en la próxima temporada, en las oficinas de Azul Azul han recibido distintas carpetas. Sin embargo, hay una que les interesó mucho, al punto de iniciar contactos.

Con pasado en el fútbol chileno y también en Europa, el inesperado candidato a la banca azul está libre desde mitad de año, tras dirigir el Mundial de Clubes. Eso sí, hay un cuadro argentino que se le mete a la pelea, por lo que tendrá que meterse la mano al bolsillo si lo quiere seducir.

Martin Anselmi recibe un telefonazo desde la U para reemplazar a Gustavo Álvarez

La U no se anda con cosas y quiere dar un verdadero golpe al mercado con el reemplazante de Gustavo Álvarez. El Romántico Viajero se puso en contacto nada menos que con Martín Anselmi, ex entrenador del Porto, para asumir la banca azul.

Martín Anselmi y la U conversaron para que llegue a la banca en 2026. Foto: Photosport.

El ex Unión La Calera, que hiciera historia ganando dos veces la Copa Sudamericana con Independiente del Valle y dirigiera en el Mundial de Clubes, es el primero con el que inician conversaciones. Así por lo menos lo dio a conocer el periodista Uriel Iugt.

Publicidad

Publicidad

“Martín Anselmi tiene varias propuestas sobre la mesa para continuar dirigiendo“, comenzó señalando en su cuenta de X (ex Twitter). Ahí reveló que Newell’s Old Boys lo tiene como su prioridad, pero tras ello sorprendió con apuntar al Bulla.

ver también Se viene duro castigo: los detalles del informe arbitral que condena a la U tras incidentes con Coquimbo

“U de Chile también se contactó con el DT“, destapó el reportero. Su nombre por ahora no había aparecido entre los rumores, por lo que era un secreto bajo siete llaves de la dirigencia del Romántico Viajero.

Por ahora, Gustavo Álvarez todavía tiene un contrato por cumplir, pero su mensaje es claro sobre la próxima temporada. El DT no quiere seguir y pidió buscar un nuevo entrenador para el año que viene, con el que puedan lograr lo que no él no pudieron.

Publicidad

Publicidad

La U da una gran sorpresa con su primer candidato a la banca para el 2026. El Romántico Viajero comienza su búsqueda con la vara alta y un nombre que podría revolucionar el CDA.

¿Cuáles son los números de Martín Anselmi como DT?

En los cuatro clubes que ha estado, Martín Anselmi ha logrado dirigir un total de 161 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 88 triunfos, 34 empates y 39 derrotas, con 267 goles a favor y 179 en contra. Ha sido campeón de Copa Sudamericana en dos ocasiones, Recopa Sudamericana, Copa de Ecuador y Supercopa de Ecuador.

ver también Antes de lo pensado: destapan el episodio que quebró la relación de Gustavo Álvarez y la U

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U por ahora no piensa en otra cosa que no sea ganar el fin de semana para seguir soñando con la Copa Libertadores. Este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas el Romántico Viajero visita a Deportes Iquique, que se juega el salvarse del descenso.

Publicidad