Este fin de semana se juega la última fecha de la Liga de Primera, con varios partidos en paralelo, uno de ellos será Universidad de Chile, que visitará a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones.

Los Dragones Celestes llegan a la jornada 30 obligados a ganar para escapar del descenso, pero ojo, porque también dependen de que Everton pierda con O’Higgins.

Mientras que el cuadro azul, tiene un panorama similar, porque solo con victoria podrían seguir peleando por un cupo internacional. Además, necesitan que los Everton frene a O’Higgins y no le permitan sumar de a tres, para asegurar su clasificación a Copa Libertadores.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Deportes Iquique? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Deportes Iquique, juegan este sábado 6 de diciembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Tierra de Campeones, por la Fecha 30 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Dragones Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

