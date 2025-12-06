Universidad de Chile necesita ganar ante Deportes Iquiquepara soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Acá te contamos cómo formarán los dirigidos por Gustavo Álvarez.

El Romántico Viajero vive una fecha final muy importante. El empate ante Coquimbo Unido los hizo perder la ventaja que tenían sobre O’Higgins, por lo que ahora dependen del resultado del Capo de Provincia para poder meterse en el torneo de clubes más importante de América.

La formación de la U vs Iquique

Universidad de Chile se quedó sin margen de error. Se encuentra en el 4° lugar con 52 puntos, mientras O’Higgins está 3° con 53 unidades. Más arriba, en el 2° puesto, se ubica Universidad Católica con 55 puntos. Por ahora, el Capo va la fase previa de la Libertadores, mientras los Cruzados entran a la zona de grupos.

Para el Bulla sería un fracaso quedar fuera de la mayor competición de clubes del continente, sobre todo tras haber hecho un buen papel a nivel internacional durante este 2025. Además, ante Iquique será el último partido de Gustavo Álvarez, por lo que más motivación imposible.

Para el duelo ante los Dragones Celestes, la U podrá contar nuevamente con Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda. Por esta razón, quienes saldrán de la oncena respecto al duelo con Coquimbo serán Nicolás Ramírez y Felipe Salomoni.

De esta manera, los Azules formarán con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio.

U. de Chile venció por 3-1 a Iquique en la primera rueda. Imagen: Photosport

El partido entre Universidad de Chile y Deportes Iquique será este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique. En simultáneo jugarán O’Higgins ante Everton en Rancagua y Universidad Católica contra Unión La Calera en el Claro Arena.