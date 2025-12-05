Universidad de Chile jugará este sábado el último partido de la temporada, cuando visite a Deportes Iquique por la fecha 30 de la Liga de Primera 2025 en el estadio Tierra de Campeones.

Un duelo que será decisivo para saber si los azules competirán en Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, pero que también marcará la despedida del técnico Gustavo Álvarez.

El técnico se quiere ir de la mejor forma de la institución, donde sugirió contratar a otro entrenador para 2026, en algo que pegó muy fuerte en el camarín del equipo bullanguero.

Por lo mismo, habrá importantes modificaciones en la oncena titular de la U para enfrentar a los dragones, con la obligación de ganar y meter presión a O’Higgins y Universidad Católica.

¿Cómo formará la U vs Iquique?

Según publicó el sitio Emisora Bullanguera, Universidad de Chile verá dos importantes regresos para la última formación de Gustavo Álvarez, donde chocará contra Deportes Iquique.

Maximiliano Guerrero se recuperó de una importante lesión sufrida en la visita a O’Higgins en Rancagua, mientras que Matías Sepúlveda pagó una fecha de suspensión por tarjeta roja en el mismo compromiso.

En ese sentido, Fabián Hormazábal volverá a la última línea, mientras que en la zona de los delanteros se mantendrá Leandro Fernández en compañía de Lucas Di Yorio.

Con esto, la formación de la U será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano en los volantes; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio en delantera.

