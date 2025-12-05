Es tendencia:
Colo Colo vs. U. de Chile: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final de la Liga Femenin

Albas y Azules, se enfrentarán nuevamente en una final impactante por la Liga Femenina 2025.

Por Franccesca Arnechino

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile.<br /> Final, campeonato Nacional Femenino 2024.<br /> La jugadora de Colo Colo Yenny Acuna, derecha, disputa el balon con Claudia Herrera de Universidad de Chile durante el partido disputado en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, Chile.<br /> 08/12/2024<br /> Dragomir Yankovic/Photosport Football, Colo Colo vs Universidad de Chile<br /> Finals, 2024 Female National Championship.<br /> Colo ColoÕs player Yenny Acuna, right, vies for the ball against Claudia Herrera of Universidad de Chile during match held at the Bicentenario La Florida stadium in Santiago, Chile.<br /> 08/12/2024<br /> Dragomir Yankovic/Photosport
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTFutbol, Colo Colo vs Universidad de Chile.<br /> Final, campeonato Nacional Femenino 2024.<br /> La jugadora de Colo Colo Yenny Acuna, derecha, disputa el balon con Claudia Herrera de Universidad de Chile durante el partido disputado en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, Chile.<br /> 08/12/2024<br /> Dragomir Yankovic/Photosport Football, Colo Colo vs Universidad de Chile<br /> Finals, 2024 Female National Championship.<br /> Colo ColoÕs player Yenny Acuna, right, vies for the ball against Claudia Herrera of Universidad de Chile during match held at the Bicentenario La Florida stadium in Santiago, Chile.<br /> 08/12/2024<br /> Dragomir Yankovic/Photosport

Colo Colo y Universidad de Chile volverán a verse las caras en la nueva final del Campeonato Femenino de Primera División 2025, repitiendo el duelo decisivo que protagonizaron en 2024.

El primero en asegurar su cupo fue Colo Colo, que derrotó a Coquimbo Unido con un marcador global de 2-0, alcanzando así su cuarta final consecutiva. Más tarde, la U selló su clasificación tras imponerse por 3-0 en el partido de vuelta frente a Unión Española.

Colo Colo vs. U. de Chile: Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. U. de Chile juegan este sábado 6 de diciembre, desde las 18:30 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la final de la Liga Femenina.

El partido entre Albas y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de Chilevisión y de manera online y por además, el Superclásico Femenino también podrá seguirse en vivo y de manera online, todo a través del sitio web de Chilevisión y la plataforma MiCHV.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

  • CHV (TV digital abierta y gratuita)
    • 11.1 (HD)
  • TV por cable:
    • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
    • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
    • ENTEL: 66 (HD)
    • CLARO: 55 (SD)
    • GTD/TELSUR: 27 (SD)
    • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
    • TU VES: 57 (SD)
    • ZAPPING: 21 (HD)
