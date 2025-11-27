Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga Femenina

Colo Colo vs. U. de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la final de la Liga Femenina

Albas y Azules se enfrentarán por coronarse campeonas del campeonato nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Albas y azules se enfrentan en la final del fútbol femenino
© Colo ColoAlbas y azules se enfrentan en la final del fútbol femenino

Colo Colo y Universidad de Chile volverán a verse las caras en la nueva final del Campeonato Femenino de Primera División 2025, repitiendo el duelo decisivo que protagonizaron en 2024.

El primero en asegurar su cupo fue Colo Colo, que derrotó a Coquimbo Unido con un marcador global de 2-0, alcanzando así su cuarta final consecutiva. Más tarde, la U selló su clasificación tras imponerse por 3-0 en el partido de vuelta frente a Unión Española.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. U. de Chile? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Cobresal juegan este sábado 6 de diciembre, desde las 18:30 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la final de la Liga Femenina.

El partido entre Albas y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de Chilevisión y de manera online y por además, el Superclásico Femenino también podrá seguirse en vivo y de manera online, todo a través del sitio web de Chilevisión y la plataforma MiCHV.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

  • CHV (TV digital abierta y gratuita)
    • 11.1 (HD)
  • TV por cable:
    • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
    • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
    • ENTEL: 66 (HD)
    • CLARO: 55 (SD)
    • GTD/TELSUR: 27 (SD)
    • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
    • TU VES: 57 (SD)
    • ZAPPING: 21 (HD)
¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Perú por las eliminatorias de la Selección Chilena Femenina

ver también

¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Perú por las eliminatorias de la Selección Chilena Femenina

Lee también
¿Dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo en la Liga Femenina?
Femenino

¿Dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo en la Liga Femenina?

¿Dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo en la Liga Femenina?
Femenino

¿Dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo en la Liga Femenina?

Confirman transmisión Colo Colo Femenino vs. Coquimbo
Femenino

Confirman transmisión Colo Colo Femenino vs. Coquimbo

Hasta 60% de descuento este Black Friday en deporte
Tendencias

Hasta 60% de descuento este Black Friday en deporte

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo