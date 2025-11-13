Colo Colo Femenino y Coquimbo Unido se enfrentarán en una de las semifinales del campeonato nacional que se disputarán durante la semana. Las albas llegan con el objetivo de alcanzar el tetracampeonato del fútbol chileno, luego de una contundente goleada a Palestino en cuartos de final.

Durante la fase regular, las dirigidas por Tatiele Silveira se impusieron en ambos duelos ante el cuadro pirata. En primera instancia en el Estadio Monumental, donde las colocolinas vencieron por 5-1 con anotaciones de Rosario Balmaceda, Yanara Aedo, Yastin Jiménez (x2) y Anaís Álvarez.

¿A qué hora juega la Colo Colo vs. Coquimbo y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Coquimbo, juegan hoy jueves 13 de noviembre, desde las 16:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por semifinales de la Liga Femenina 2025.

El partido entre colocolinas y piratas no será transmitido por TV abierta ni TV por cable, es por eso, que la única forma de ver el encuentro será de manera online, en vivo y en directo, por streaming a través de la señal online del canal de Coquimbo Unido en YouTube.

¿Es gratis? Lamentablemente, para ver el partido hay que pagar $5.000 y hacerse miembro del canal, tal como ocurrió en la fase regular, cuando las Albas enfrentaron al cuadro pirata.

ver también Confirman rival de Colo Colo en semifinales de Liga Femenina

Programación semifinales ida de la Liga Femenina Primera División 2025

Jueves 13 de noviembre a las 16:00 horas Coquimbo Unido vs. Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Viernes 14 de noviembre a las 18:00 horas Unión Española vs. Universidad de Chile en la cancha 2 del Estadio Santa Laura de Independencia.



Publicidad