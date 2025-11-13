Colo Colo femenino sigue haciendo historia y agranda la racha de la mano de la entrenadora Tatiele Silveira: Las Albas derrotaron en la agonía a Coquimbo Unido (0-1) por la ida de las semifinales de campeonato nacional, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
El duelo comenzó tibio con dos equipos que no cedían ni encontraban los espacios, pero poco a poco Colo Colo comenzó a adueñarse de la posesión del balón y Coquimbo sabía aguantar atrás. La primera clara fue un remate de distancia de Camila Martins que pasó cerca del palo aurinegro en los 24′.
En los 32′ pudo marcar Mary Valencia, pero su remate salió desviado para perdonar un fallo en la defensa coquimbana. Y Colo Colo pudo marcar en los 44′, pero el disparo de Yenny Acuña dio en el palo.
Ya en el segundo tiempo, Las Albas se enredaron de defensa, y cuando Coquimbo se paraba a celebrar el gol, la jugada fue invalidada por mano (47′). Y la polémica dijo presente en los 50′, cuando se cobró una falta a favor de Colo Colo en la frontera del área que en el Cacique reclamaban como penal.
Gol en los 90′: Colo Colo sigue en racha
A los 63′ Rosario Balmaceda salvó a Colo Colo al enviar al córner cuando Claudia Salfate buscaba el cabezazo hacia la red.
Colo Colo femenino salva y aumenta su increíble racha en Coquimbo.
Cuando parecía que la racha de victorias consecutivas de Colo Colo se iba por la borda, llegó el centro de Anaís Álvarez desde la izquierda y Mary Valencia la mandó al fondo de la portería pirata con un cabezazo (90′). 0-1 y triunfo definitivo para Las Albas.
Gracias al agónico triunfo, Colo Colo llega a 34 victorias consecutivas en la Primera División del fútbol femenino chileno, y camino a un nuevo título como favoritas.
La revancha entre Colo Colo y Coquimbo está programada para el próximo viernes 21 de noviembre, desde las 18:30 horas en el estadio Monumental. Por la otra semifinal se enfrentan Unión Española y Universidad de Chile.
La racha de triunfos en línea de Colo Colo FEM en Chile
Everton 0-4 Colo Colo
Colo Colo 11-0 Everton
Iquique 0-3 Colo Colo
Colo Colo 3-0 Iquique
Colo Colo 2-1 U. de Chile
Huachipato 0-6 Colo Colo
Colo Colo 9-0 Santiago Morning
Everton 0-6 Colo Colo
Colo Colo 2-0 Universidad Católica
Iquique 0-2 Colo Colo
U. de Chile 0-4 Colo Colo
Colo Colo 4-0 Santiago Wanderers
Palestino 0-3 Colo Colo
Colo Colo 4-0 Unión Española
Colo Colo 10-0 U. de Concepción
Deportes Recoleta 1-6 Colo Colo
Colo Colo 5-1 Coquimbo Unido
Colo Colo 11-0 Audax Italiano
Colo Colo 9-1 Palestino
Santiago Wanderers 0-5 Colo Colo
Colo Colo 2-1 U. de Chile
Coquimbo Unido 0-2 Colo Colo
Colo Colo 4-0 Deportes Recoleta
U. de Concepción 0-3 Colo Colo
Colo Colo 8-0 Huachipato
Audax Italiano 1-9 Colo Colo
Universidad Católica 0-1 Colo Colo
Colo Colo 3-0 Iquique
Unión Española 0-2 Colo Colo
Colo Colo 9-0 Everton
Santiago Morning 0-4 Colo Colo
Palestino 0-5 Colo Colo
Colo Colo 5-0 Palestino
Coquimbo 0-1 Colo Colo