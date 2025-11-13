Colo Colo femenino sigue haciendo historia y agranda la racha de la mano de la entrenadora Tatiele Silveira: Las Albas derrotaron en la agonía a Coquimbo Unido (0-1) por la ida de las semifinales de campeonato nacional, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El duelo comenzó tibio con dos equipos que no cedían ni encontraban los espacios, pero poco a poco Colo Colo comenzó a adueñarse de la posesión del balón y Coquimbo sabía aguantar atrás. La primera clara fue un remate de distancia de Camila Martins que pasó cerca del palo aurinegro en los 24′.

En los 32′ pudo marcar Mary Valencia, pero su remate salió desviado para perdonar un fallo en la defensa coquimbana. Y Colo Colo pudo marcar en los 44′, pero el disparo de Yenny Acuña dio en el palo.

Ya en el segundo tiempo, Las Albas se enredaron de defensa, y cuando Coquimbo se paraba a celebrar el gol, la jugada fue invalidada por mano (47′). Y la polémica dijo presente en los 50′, cuando se cobró una falta a favor de Colo Colo en la frontera del área que en el Cacique reclamaban como penal.

Gol en los 90′: Colo Colo sigue en racha

A los 63′ Rosario Balmaceda salvó a Colo Colo al enviar al córner cuando Claudia Salfate buscaba el cabezazo hacia la red.

Colo Colo femenino salva y aumenta su increíble racha en Coquimbo.

Cuando parecía que la racha de victorias consecutivas de Colo Colo se iba por la borda, llegó el centro de Anaís Álvarez desde la izquierda y Mary Valencia la mandó al fondo de la portería pirata con un cabezazo (90′). 0-1 y triunfo definitivo para Las Albas.

Gracias al agónico triunfo, Colo Colo llega a 34 victorias consecutivas en la Primera División del fútbol femenino chileno, y camino a un nuevo título como favoritas.

La revancha entre Colo Colo y Coquimbo está programada para el próximo viernes 21 de noviembre, desde las 18:30 horas en el estadio Monumental. Por la otra semifinal se enfrentan Unión Española y Universidad de Chile.

La racha de triunfos en línea de Colo Colo FEM en Chile

Everton 0-4 Colo Colo

Colo Colo 11-0 Everton

Iquique 0-3 Colo Colo

Colo Colo 3-0 Iquique

Colo Colo 2-1 U. de Chile

Huachipato 0-6 Colo Colo

Colo Colo 9-0 Santiago Morning

Everton 0-6 Colo Colo

Colo Colo 2-0 Universidad Católica

Iquique 0-2 Colo Colo

U. de Chile 0-4 Colo Colo

Colo Colo 4-0 Santiago Wanderers

Palestino 0-3 Colo Colo

Colo Colo 4-0 Unión Española

Colo Colo 10-0 U. de Concepción

Deportes Recoleta 1-6 Colo Colo

Colo Colo 5-1 Coquimbo Unido

Colo Colo 11-0 Audax Italiano

Colo Colo 9-1 Palestino

Santiago Wanderers 0-5 Colo Colo

Colo Colo 2-1 U. de Chile

Coquimbo Unido 0-2 Colo Colo

Colo Colo 4-0 Deportes Recoleta

U. de Concepción 0-3 Colo Colo

Colo Colo 8-0 Huachipato

Audax Italiano 1-9 Colo Colo

Universidad Católica 0-1 Colo Colo

Colo Colo 3-0 Iquique

Unión Española 0-2 Colo Colo

Colo Colo 9-0 Everton

Santiago Morning 0-4 Colo Colo

Palestino 0-5 Colo Colo

Colo Colo 5-0 Palestino

Coquimbo 0-1 Colo Colo