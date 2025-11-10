Tras hacer historia con Colo Colo: Tatiele Silveira es nominada a mejor DT del mundo

La campaña de Tatiele Silveira en Colo Colo femenino ha sido casi perfecta. La DT brasileña está instalada en semifinales para conquistar su tercer título en la Liga Femenina en el mismo año que alcanzó la ronda de las cuatro mejores de la Copa Libertadores 2025.

La entrenadora tiene en su bolsillo el récord de triunfos consecutivos en Sudamérica al haber alcanzado 36 victorias seguidas entre 2024 y 2025. Su histórica racha terminó en la Copa Libertadores, pero fue suficiente para superar la marca que poseía Corinthians (34).

Todo eso hace que, ahora, reciba un importante reconocimiento mundial. Y es que la entrenadora del Cacique fue nominada como una las mejores del mundo en el fútbol femenino, compitiendo con grandes de Sudamérica y Europa.

“Tatiele Silveira fue nominada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) en la categoría de mejor entrenadora del fútbol femenino del mundo, gracias a su espectacular campaña, donde obtuvo 36 victorias consecutivas en todas las competencias”, dijeron en Colo Colo.

La IFFHS destacó a 12 entrenadores del fútbol femenino mundial. La DT de Colo Colo, Tatiele Silviera, se codea con Sonia Bompastor (quien conquistó el triplete en Inglaterra con Chelsea) y Renée Slegers (campeona de la Women’s Champions League con Arsenal).

En el listado además figuran los nombres destacados de Jonathan Giráldes (DT del Olympique de Lyon de Tiane Endler) y Pere Romeu (Barcelona). Los siguen Vlatko Andonovski (Kansas City Current), Óscar Torres (Pachuca), Jonás Urías (Cruzeiro), Jhon Alber Ortiz (Deportivo Cali), Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns), Liv Lin (Wuhan Jianghan) y Pedro Martínez (Tigres UANL).

