El campeón más vigente que nunca. Coquimbo Unido sigue con su racha en la Liga de Primera. El elenco aurinegro ahora superó a Palestino por 2-1 y extiende su invicto en el torneo nacional.

El Barbón ahora acumula 15 victorias al hilo y confirma que no fue casualidad la conquista del campeonato. “Este equipo ha sido puntero desde hace mucho tiempo. La armonía que hay en el camarín es tremenda”, destacó Esteban González tras el triunfazo en La Cisterna.

Es que cuando todos pensaban que se iban a caer, una vez más Coquimbo sacó a relucir su experiencia y jerarquía. Ahora con goles de Alejandro Camargo y Francisco Salinas superaron a uno de los equipos que asomaba como verdugo en este cierre de temporada.

¿Coquimbo Unido supera al “Ballet Azul”?

Pero tras ello, el adiestrador abordó la comparación que existe con Universidad de Chile y la campaña del histórico “Ballet Azul”. Esto debido a que entre la segunda rueda del torneo de 1963 y la primera rueda del campeonato de 1964 acumuló 16 victorias. Registro que ahora el aurinegro está a un partido de igualar.

“Hay que dimensionar lo que se está haciendo. Estamos rompiendo récords que no se veían desde el Ballet Azul. Ese fue un tremendo equipo que lo hizo en dos años. Nosotros en uno. Este equipo está trascendiendo más allá de la forma de jugar y es una victoria que un equipo de provincia lo haga así”, enfatizó González.

“A mí no me sorprende. He visto una evolución de este equipo. Solo hay palabras de agradecimiento. La ciudad está en llamas, es un sueño del que no queremos despertar”, sentenció.

Así las cosas a Coquimbo Unido le quedan tres partidos por disputar. Tras las votaciones presidenciales, vuelve a jugar el 23 de noviembre en el clásico ante La Serena. Posteriormente el 30/11 debe visitar a Universidad de Chile y cierra el 7 de diciembre contra Unión Española.