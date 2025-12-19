Se quedan en el puerto: Los 15 jugadores que retiene Coquimbo Unido

Coquimbo Unido da un duro golpe en el mercado de fichajes. El elenco ahora dirigido por Hernán Caputto informó de la renovación de Manuel Fernández. El central charrúa fue fundamental en la zaga para conseguir el campeonato de la Liga de Primera.

“La experiencia del “Toto” y su cariño por el BARBÓN lo tendrán nuevamente defendiendo la camiseta que ganó sus colores en cancha, tanto en territorio nacional como INTERNACIONAL”, informó la cuenta oficial del cuadro aurinegro.

Por lo que Coquimbo contra todo pronóstico evita la salida masiva de sus jugadores. Lo que recibe con los brazos abiertos Caputto quien ya proyecta el 2026 donde deberá disputar la Copa Libertadores. Lo que asoma como el principal desafío de la próxima temporada.

Los jugadores que retiene Coquimbo Unido

Con la renovación de Manuel Fernández, el cuadro pirata se rearma y da un importante gesto de cara al 2026. Es que de momento solo Esteban González, Matías Palavecino y Cecilio Waterman son las bajas confirmadas. En tanto el caso de Cristian Zavala, todo indica que seguirá en el puerto pirata.

De esta forma, hasta el momento son 15 los jugadores que retiene el campeón del fútbol chileno. Además del central charrúa se suman Benjamín Chandía, Sebastián Cabrera, Martín Mundaca, Nicolás Johansen, Bruno Cabrera, Elvis Hernández, Salvador Cordero, Dylan Escobar, Lucas Soza, Diego Plaza, Dylan Glaby, Matías Zepeda, Francisco Salinas y Vicente Villegas.

Cabe consignar que los casos de Salinas y Cabrera son los más llamativos ya que están en negociaciones con Colo Colo. Sin embargo, hasta la fecha aún no hay novedades con posibles salidas.

